Ростовская область готова к началу полевых работ

Фото: donland.ru

Муниципальные районы Ростовской области приняли участие в предпосевном совещании на XXIV Агропромышленном форуме юга России, который проходил в Ростове-на-Дону с 24 по 26 февраля. Спикеры обсудили наиболее актуальные для донского региона вопросы. В число самых важных вошла тема внедрения современных технологий для повышения плодородия почв и урожайности сельхозкультур.

Агропромышленный форум юга России призван продемонстрировать сельскохозяйственную технику, оборудование и материалы для производства и переработки сельхозпродукции. В рамках деловой программы форума прошло свыше 35 мероприятий. В них приняли участие ведущие эксперты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, представители отраслевых предприятий и профессионального сообщества.

В рамках выставки «Интерагромаш. Агротехнологии» посетители смогли оценить свыше 180 образцов сельхозтехники, а также цифровое оборудование для автоматизации процессов сельхозпроизводства, средства защиты растений и удобрения.

- Ростовская область является одним из лидеров в стране по объемам производства сельхозпродукции. Регион играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, - отметил в ходе совещания первый замгубернатора Виктор Гончаров, - За последние годы АПК региона достиг высоких результатов – в рейтинге общероссийского производства область занимает следующие места в рейтинге: по зерновым и зернобобовым культурам - первое, по подсолнечнику – второе и так далее. В прошлом году было собрано свыше 12,460 млн т зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, 1,6 млн т масличных – это достойные результаты, полученные в нелегких условиях благодаря настойчивой и последовательной работе. Такие хорошие показатели стали возможными, в том числе, благодаря применению современной сельхозтехники и инноваций, соблюдению культуры земледелия.

Фото: компания «ФосАгро-Дон»

Виктор Гончаров сообщил, что наступает ответственная пора закладки будущего урожая, к которому надо подойти со всей ответственностью. Погодные условия и состояние озимых посевов вызывают определенную озабоченность со стороны ученых и аграриев. И необходимо всесторонне обсуждать актуальные вопросы перед началом агросезона.

Также первый заместитель губернатора Ростовской области озвучил план ярового сева. Запланировано, что весной будет засеяно 1,7 млн гектаров яровых культур, около 835 тысяч гектаров технических культур, 101 тысяча гектаров кормовых культур, 46 тысяч гектаров овощных культур.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский рассказал, что осенью прошлого года сев озимых проведен на площади 2,916 млн га.

- Сев озимых проходил в условиях крайнего недостатка влаги, сегодня имеем взошедших посевов в разных стадиях 2,5 млн га, в хорошем состоянии - 2,129 млн га, 367 тыс. га в плохом состоянии и 466 тыс. га невзошедших посевов, - проинформировал Константин Рачаловский. - Их всех взошедших 10% находятся в стадии кушения, 31% в стадии 2-3 листов, 60% посевов в стадии появления всходов.

Рекомендации аграриям дала директор агрохимцентра «Ростовский» Ольга Назаренко. По ее словам, лимитирующим фактором на сегодня остается влагообеспеченность, хотя осадки в январе-начале февраля пополнили запасы продуктивной влаги. Однако посевы остаются недостаточно развитыми и требуют проведения уходных работ – прежде всего, подкормок минеральными удобрениями.

- Очень важно в этом году помочь растениям сформировать хорошую коневую систему. Для этого на тех полях, где обеспеченность фосфором меньше 16 мг/кг, обязательно нужно провести подкормку фосфорсодержащими удобрениями. В первую очередь, это жидкое комплексное удобрение (ЖКУ), потому что в них 20% ортофосфатов, которые непосредственно поглощаются корневой системой растений, - рекомендует Ольга Назаренко, - По тому фосфору, который внесли с посевом, стартовая доза уже не сработает. Поэтому для тех посевов, где 2-3 листа, необходима эта подкормка. Но нужно подождать появления 4-5 листа, чтобы не повредить растения и провести заделку удобрений.

По словам Ольги Назаренко такой метод проведения первых подкормок для укрепления уже имеющихся побегов в прошлом году себя оправдал.

Обеспеченность аграриев минеральными удобрениями сегодня является главным вопросом. Первый замгубернатора и министр сельского хозяйства региона отметили роль компании «ФосАгро-Дон», которая поставляет значительный объем удобрений в Ростовскую область.

Фото: компания «ФосАгро-Дон»

Генеральный директор компании Роман Калашников прокомментировал, что под весеннюю посевную кампанию этого года на складах зарезервировано порядка 100 тысяч тонн удобрений для донских хозяйств. Это в 1,6 раза превышает показатель прошлого сезона. Компания работает в Ростовской области уже более 20 лет, управляет четырьмя собственными центрами дистрибуции, а зона доставки охватывает всю территорию региона. Клиентская база «ФосАгро-Дон» включает более 1,5 тысяч хозяйств.

- За последние три года мы увеличили поставки в область почти на 20%, - рассказал Роман Калашников, - А в прошлом году преодолели знаковый рубеж 300 тыс. т удобрений. За два года практически удвоили налоговые отчисления в бюджет Ростовской области, с 2018 по 2020 годы инвестировали более 200 млн рублей в развитие инфраструктуры. Таким образом, мы обеспечиваем сохранность удобрений до отгрузки конечному потребителю.

Фото: компания «ФосАгро-Дон»

В планах компании в текущем году - инвестиции в 135 млн руб. «ФосАгро-Дон» откроет новый логистический центр в Зерноградском районе, продолжит модернизацию уже работающих складов, будет увеличивать мощности хранения, строить новые емкости для хранения ЖКУ.

Аграрии Ростовской области довольны сотрудничеством с компанией.

- Удобрениями обеспечены, купили еще осенью все необходимое, - прокомментировал гендиректор ЗАО «Красный Октябрь» Александр Шебалков, - Мы вносим аммофос, диаммофоску, селитру, сульфат аммония и другие удобрения. Кроме того, каждый год 500-600 тонн ЖКУ. Жидкие удобрения очень важны в условиях засухи. У «ФосАгро-Дон» очень удобный сервис, можно купить удобрения с хранением, чтобы забрать непосредственно перед внесением – это позволяет нам экономить на перевалке и гарантирует высокое качество товара.

Директор ООО «Рассвет» Сергей Авакян отметил, что поскольку Ростовская область находится в зоне рискованного земледелия, очень важно поддерживать питание растений и почв на нужном уровне, независимо от условий сезона. Поэтому предприятие будет выполнять полную программу внесения удобрений с небольшими коррекциями на запасы влаги. Всеми необходимыми удобрениями на весь сезон хозяйство обеспечено.

- Цены на них в течение сезона меняются, поэтому крепкие хозяйства всегда покупают удобрения заранее, по оптимальным ценам. К тому же в течение сезона сотрудники «ФосАгро-Дон» делают выгодные предложения. И еще нас устраивает качество — это гарантия получения урожая.

Виктор Гончаров призвал аграриев прислушаться к рекомендациям агрохимцентра «Ростовский» и провести подкормки с соблюдением технологии, несмотря на жесткие климатические условия. Господдержка АПК в регионе не снижается, а увеличивается. В текущем году выделено 100 млн рублей из областного бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв.