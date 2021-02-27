Коронавирус в Ростове-на-Дону 27 февраля 2021: количество заболевших перешагнуло отметку в 72 тысячи человек

За сутки в лабораториях Дона сделали больше трех тысяч тестов на ковид Фото: Сергей ИВАНОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 27 февраля 2021: новости вновь неутешительные. В пресс-службе областного правительства рассказали, как изменилась ситуация за последние сутки. По словам специалистов, заболели ковидом еще 281 человек. Таким образом, в Ростовской области на сегодняшний день болеет коронавирусом 72745 человек.

География распространения коронавируса в регионе. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Отметим, что выздоровевших за сутки больше, чем заболевших. Но, к сожалению, не обошлось без летальных исходов. За сутки коронавирус унес жизни еще 18 человек. Это 10 женщин возрастом от 62 до 83 лет, и восемь мужчин от 59 до 89 лет.

- Все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 3113 человек.

В лабораториях Ростовской области за сутки сделали 12237 тестов на коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день прививки от ковида есть у 73778 человек, за сутки привились 3772.

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