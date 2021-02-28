Погода в Ростове-на-Дону на 28 февраля 2021. О погоде в воскресенье сообщили в ростовском Гидрометцентре.Ночью температура воздуха составит минус один — плюс один градус. В это время пройдут мокрый снег и дождь. Утром на дорогах гололедица. Днем потеплеет до плюс трех — плюс пяти градусов, существенных осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный — 6 — 11 метров в секунду.В большинстве районов Ростовской области днем местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман, гололед. Мокрый снег может налипать на проводах и деревьях. На дорогах гололед. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, местами порывы до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — минус три — плюс два градуса, при прояснениях — до минус семи. Днем — до минус двух — плюс трех градусов, по югу — до плюс шести.