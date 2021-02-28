Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 февраля 2021: выздоровели 63 тысячи дончан

Жертвами коронавируса стали 18 жителей Ростовской области. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 107 человек. В Ростовской области, в том числе в донской столице, коронавирусом заразились еще 281 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 72 745.

Среди новых заболевших 36,3% — люди в возрасте от 46 до 65 лет. 31,7% зараженных от 18 до 45 лет. 21% — пенсионеры от 66 до 79 лет, 6,7% — старше 80 лет, 4,3% — дети.

На лечении в стационарах находятся 1 585 пациентов с ковидом. Состояние 21 человека оценивается как тяжелое — они подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. 125 зараженных находятся на неинвазивных ИВЛ.

Подтвердилась смерть от коронавируса 18 человек. Среди них 10 женщин от 62 до 83 лет и восемь мужчин от 59 до 89 лет. У всех были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время пандемии от ковида скончались 3 113 человек.

За сутки выздоровели 325 пациентов. За весь период вылечились 63 163 жителя.