Последние новости Ростова-на-Дону на 28 февраля 2021: главные события. Рассказываем, что случилось в донской столице и Ростовской области за минувшие сутки.27 февраля «Ростов» встретился с лидером РПЛ «Зенитом». Игра прошла на поле соперников, на «Газпром Арене». Счет в матче открыли ростовчане — забил новичок Али Соу. Во втором тайме два мяча подряд отправили в ворота питерцы. Однако Соу оформил дублю в этой игре.Застройщик возведет несколько сосциальных объектов в микрорайоне Суворовском. В этом году началось строительство двух детских садов. Планируется проектирование школы на 1600 мест. Инвестор обещает построить спортивный манеж и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.В Ростовской области водителей снова предупредили об ухудшении погоды. Из-за дождя и тумана ситуация на дорогах осложнится. Такие же условия сохранятся и 28 февраля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФК «Ростов»- ФК «Зенит» 27 февраля: прямая онлайн трансляция матча РПЛФК «Ростов» - ФК «Зенит» 27 февраля: следите за всеми подробностями в режиме реального времени на нашем сайте. (Подробности)