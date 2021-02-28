Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 февраля 2021: количество заболевших перешагнуло отметку в 73 тысячи

Врачи сегодня - на передовой Фото: Наталья БУЛАХ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 февраля 2021: речь о спаде пандемии по-прежнему, как и в марте прошлого года, не идет. Минувшие сутки принесли вновь летальные исходы и сотни заболевших.

География распространения коронавируса в регионе. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

О том, что происходит в регионе в связи с пандемией, рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области. В ведомстве отметили, что за сутки заболели 284 человека. Таким образом на на утро 28 февраля общее число зараженных составило 73029 человек.

Скончались за сутки от коронавируса два человека с COVID-19. Это женщина 83-ех лет и мужчина возрастом 74 года.

- Оба – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - прокомментировали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Всего же от ковида умерли 3115 жителей региона.

Отметим, что в донских лабораториями за сутки сделали 12012 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период выполнено 1871,95 тысяч.

- На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 75149 человек, за сутки – 1371. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 19592 человека, за сутки – 894, - подчеркнули в ведомстве.

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