Коронавирус в Ростове-на-Дону 1 марта 2021: число зараженных дончан перевалило за 73 тысячи

За сутки подтвердилась смерть от ковида еще двух человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 105 человек. В Ростовской области, в том числе в донской столице, коронавирусом заразились 284 человека. Общее число заболевших с сначала пандемии составило 73 029.

Среди новых зараженных 38% — люди в возрасте от 46 до 65 лет. 26,4% — жители от 18 до 45 лет, 23,3% — пенсионеры от 66 до 79 лет. 7,4% — старше 80 лет, 4,9% — дети.

Лечение в стационарах получают 1 592 пациентов. На инвазивных аппратах искусственной вентиляции легких находятся 19 человек. К неинвазивным ИВЛ подключены 138 зараженных.

За сутки в области коронавирусом заразились 284 человека. Фото: donland.ru/

Подтвердилась смерть от ковида еще двух человек. Это 83-летняя женщина и мужчина 74 лет. Они страдали от сопутствующих хронических заболеваний. За весь период жертвами коронавируса стали 3 115 человек.

За сутки от ковида вылечились 304 человека. С начала пандемии вылечились 63 467 жителей.