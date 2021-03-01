Последние новости Ростова-на-Дону на 1 марта 2021. Рассказываем, что случилось в донской столице за минувшие сутки.В поселке Тарасовском 40-летний водитель такси вез пассажиров и уснул за рулем. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. От удара легковушка смяло как консервную банку. В результате травмы получили водитель и два его пассажира, в том числе шестилетний ребенок.Ночью 27 февраля из окна многоэтажки на переулке Днепровском выпала девушка. Ростовчака разбилась насмерть. По словам знакомых девушки, у нее осталось двое детей. Сейчас в причинах произошедшего разбираются правоохранители.В Ростове-на-Дону продолжается борьба с незаконно размещенными торговыми объектами. По данным администрации, в реестр НТО уже включили 755 объектов. Их уберут в срок согласно графику демонтажа.В Ростове-на-Дону и Ростовской области сохраняется сильный туман ночью и по утрам. В донской автоинспекции предупредили, что ситуация на дорогах из-за этого могла ухудшиться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области водитель такси уснул за рулем и врезался в грузовикЕсть пострадавшие. (Подробности)В Ростове-на-Дону 22-летняя девушка выпала из окна и разбилась насмертьУ нее остались двое детей. (Подробности)