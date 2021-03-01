Погода в Ростове-на-Дону на 1 марта 2021: публикуем прогноз. Рассказываем, какой будет погода в первый день весны.По данным сервиса «Rp5», ночью Ростов-на-Дону накроет сильный туман. Туман сохранится на следующий день до 9.00. Температура ночью составит ноль — минус два градуса. Днем потеплеет до плюс трех градусов. Кроме того, в течение дня ожидаются небольшие осадки. Ожидается ветер, дующий с севера и северо-запада. Возможны порывы до трех метров в секунду.Вечером около 20 часов в Ростове-на-Дону снова прогнозируют туман. Столбик термометра может достигать плюс одного — плюс двух градусов. Ночью прогнозируют небольшие морозы до минус двух градусов. В ночное время сохранится сильный туман.