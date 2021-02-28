В Ростовской области наследница похоронщика-миллионера боится, что с ней расправятся из-за бизнеса

Наследника миллионера убили из-за доли в похоронном бизнесе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области следователи разбираются в деталях приведшего к трагедии спора за право распоряжаться похоронным бизнесом. Как ранее писала «Комсомольская правда – Ростов», в убийстве 37-летнего наследника «похоронной империи» Игоря Денисова (все имена изменены из-за следствия – прим. Ред.) подозревают его родную старшую сестру, - 52-летнюю Екатерину Суханову.

По словам вдовы Анны, золовка убила Игоря на 23 февраля. Расправилась быстро. Хватило одного меткого удара кухонным ножом в сердце. Позже следователи скажут убитой горем женщине, что ее муж не мучился – умер сразу.

Убитый и подозреваемая в расправе - дети умершего в прошлом году известного в городе предпринимателя, владельца крупного похоронного бизнеса и депутата.

Причиной трагедии, скорее всего, стали споры о наследстве. По крайней мере, так считает жена погибшего Игоря – Анна. Она рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» о взаимоотношениях в семье, и о кровавой резне, случившейся в ее доме

КРОВАВАЯ РЕЗНЯ

Анна говорит, что ее покойный свекор-депутат всегда боялся, что из-за наследства между детьми может произойти конфликт. Оказалось, что он словно в воду глядел.

- Он умер около шести месяцев назад. Оставил завещание, по которому бизнес разделялся в равных долях между его детьми и внуками. Но Катя все боялась, что брат – Игорь – присвоит какие-то деньги покойного отца, - продолжает Анна. – Они вечно скандалили из-за этого. Екатерина даже угрожала мужу, но он не верил, что она сможет убить его.

По словам Анны, золовку задержали на месте трагедии. Она сидела на кухне в луже крови рядом с мертвым братом.

- Вначале Катя признавалась в убийстве. Но потом, когда ее муж нанял адвоката, стала все отрицать. Более того, ко мне заявился ее взрослый сын. Он был пьян. Кричал, что его мать не виновна, а мужа могла убить, якобы, я. Более того, сын арестованной золовки намекал, что меня и сынишку могут «убрать», - рассказывает Анна.

ЖИЗНЬ В СТРАХЕ

Анна говорит, что очень боится и за себя, и за жизнь сына. Она не хочет лишать ребенка наследства, но и сил заниматься похоронным бизнесом у нее нет.

- Ведь мужа убили из-за этого. У меня просто нет сил ввязываться в эти дела. Хотя я понимаю, что ритуальный магазин расположен в выгодном месте – на центральном кладбище. Но, в тоже время, боюсь, что поплачусь жизнью, как и мой муж, - продолжает Анна.

Тем более, по ее словам, она не только слышала угрозы в свой адрес, но и получала конкретные недвусмысленные предупреждения.

- В «Одноклассниках» незнакомый мужчина мне написал, чтобы я была очень-очень аккуратна. Берегла и себя, и ребенка, - говорит вдова.

Кроме этого, женщина опасается, что ее арестованная по подозрению в убийстве родственница не понесет справедливого наказания.

- Ее муж нанял крутого адвоката из Москвы. Теперь всем говорит, что Катю отмажет, - рассказывает Анна.

ОПАСЕН ЛИ ПОХОРОННЫЙ БИЗНЕС?

Эксперт в сфере похоронного бизнеса, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев по Южному Федеральному округу Игорь Усиков, рассказал «Комсомолке», какая ситуация на этом рынке складывается сейчас и насколько обоснованы опасения вдовы.

- Состояние похоронной сферы в Ростовской области определяется теми же факторами, которые существуют по всей стране, - слабое федеральное регулирование данной сферы. Регулирование похоронной сферы законом поручено производить нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. В этом органы местного самоуправления не преуспевают. Следовательно, в похоронной сфере образуются серьезные пустоты, которые не регулируется законодательством. И в данной ситуации сразу начинает действовать правило, - если в какой-то сфере есть пустота, она моментально заполняется криминальными элементами.

Поэтому похоронная сфера в настоящее время насыщена криминальными элементами, - это факт. Есть еще одно обстоятельство, - в условиях экономического кризиса в сфере похоронных услуг появляются новые хозяйствующие субъекты, которые переходят из других отраслей. Это такие «временщики», которые создают напряженную конкуренцию. Серьезная особенность похоронного бизнеса в том, что он ограничен по объему умерших. Это - всегда какой-то определенный процент от общего числа проживающих в населенном пункте. Поэтому увеличить продажи в настоящее время получается невозможно Ну и, понятно, что на одни похороны два гроба не покупают. Нет необходимости брать два креста и готовить две могилы. То есть количество заказчиков похорон ограничено. А количество хозяйствующих субъектов, предлагающих похоронные услуги, большое. Они пытаются выживать с использованием незаконных, откровенно криминальных вещей. Например, это "близость" к тем государственным и муниципальным структурам, которые получают информацию об умерших людях, ее покупка. Также небольшой процент хозяйствующих субъектов готовы работать в этой сфере открыто, то есть правильно формировать цены, не прибегать к взяткам. Уверен, что похоронный бизнес все-таки неспокойный и опасный, - прокомментировал Игорь Усиков.

ОФИЦИАЛЬНО

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Причиной смерти мужчины стало ножевое ранение в область сердца.

– По уголовному делу назначены судебные экспертизы, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области.

Подозреваемую задержали, суд в ближайшие дни рассмотрит ходатайство об аресте на время следствия.

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