«Прекрасные, вовлеченные, преданные»: директор Ростовского электровозоремонтного завода поздравил коллектив с 8 Марта

Сотрудниц крупнейшего на юге России Ростовского электровозоремонтного завода поздравил директор предприятия Адель Мустафин. Фото: Оксана Круглова

Дорогие наши девушки и женщины России встречают прекрасный весенний праздник: принимают букеты и поздравления от близких, любимых людей. Сотрудниц крупнейшего на юге России Ростовского электровозоремонтного завода поздравил директор предприятия Адель Мустафин.

В этот день женщины услышали в своей адрес немало теплых слов, а после официальной части работницам подарили яркий концерт. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Ростов».

ОБЩАЯ ПОБЕДА И «ЗОЛОТОЙ ЛОКОМОТИВ»

Перед началом шоу, которое проходило на территории РЭРЗа в специально отведенном для таких мероприятий праздничном зале, слово взял руководитель.

- Сегодня в городе, около цветочных киосков, - настоящее столпотворение. Мужчины готовятся порадовать прекрасных дам. И мне выпала честь от себя лично, а также от мужской части коллектива сегодня поздравить вас, - обратился к сотрудницам завода Адель Мустафин.

Стоит отметить, что накануне праздника ростовское предприятие заняло первое место в рейтинге заводов АО «Желдорремаш» по итогам работы за 2020-ый год. РЭРЗ стал обладателем высокой награды – «Золотой локомотив».

Но сам Адель Мустафин не считает свой вклад в победу таким уж большим. По его словам, это победа принадлежит всему коллективу, и огромную лепту в нее внесла женская его часть.

- По итогам 2020 года наше предприятие оценили как лидера среди заводов себе подобных. И напрямую это - ваша заслуга, дорогие наши женщины. Ведь женская часть ежедневно, с полной отдачей обеспечивает нужды производственной программы, и организует рабочие процессы. Я горд тем, что у нас такая сильная, профессиональная команда. От себя лично, и от всей части мужского коллектива, а также от руководства компании поздравляю Вас с наступающим 8 Марта! Я желаю вам здоровья, благополучия. Пускай рядом с вами будут надежные, верные, любящие и сильные мужчины. Сегодня вы принимаете поздравления от коллег. От всей души желаю, чтобы праздничное настроение вы обязательно забрали с собой. Мы вас очень любим и уважаем. Именно на вас, дорогие женщины, лежит огромная социальная ответственность. Вы не только прекрасные профессионалы, но и любящие матери и бабушки. На вас все держится, - обратился к женщинам Адель Мустафин.

Затем слово взяла представитель профсоюза – Клименко Татьяна.

- Только на нашем предприятии трудятся такие красивые, добросовестные, работящие женщины, - обратился спикер к присутствующим в зале.

После официальной церемонии начался праздничный концерт.

«САКСОФОН И КАЗАКИ С САБЛЯМИ»

В концертном зале «Березка» артисты устроили настоящее шоу, зарядив всех присутствующих энергией и праздничным настроением. Вначале на сцену с лирической песней вышел певец. После его сменили бойкие казаки. Они показали настоящее мастерство владения казачьей саблей.

Зажигательный танец казаков и настоящее мастерство владения казачьей саблей вдохновили зрителей. Фото: Оксана Круглова

Затем настала очередь группы юных гимнасток и исполнителей брейк-данса. А следом перед зрительницами выступил саксофонист, после которого вновь – музыкальная композиция.

Перед зрительницами выступил саксофонист. Фото: Оксана Круглова

К этому моменту атмосфера в зале была столь праздничной, что прекрасные зрительницы не удержались и присоединились к певцу. Кто-то из них танцевал, а кто-то подпевал вокалисту. В конце мероприятия всем присутствующим в зале женщинам вручили розы.

В конце мероприятия всем присутствующим в зале женщинам вручили розы. Фото: Оксана Круглова

МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ У ЖЕНЩИН СПОРИТСЯ

После концерта директор РЭРЗа рассказал корреспонденту «Комсомолки» о специфике работы на заводе и о том, какой вклад в развитие предприятия вносят женщины. По словам Аделя Шамильевича, прекрасный пол не только справляется с мужскими задачами, но и, зачастую, делает это даже намного качественнее.

- Наш коллектив занимается непростыми работами – «тяжелым» ремонтом тягового и подвижного составов. Звучит, конечно, брутально. Но, несмотря на это, все производственные процессы проходят с участием прекрасной половины нашего общества. Да что тут говорить… У нас многие руководители, бригадиры, крановщицы, фрезеровщики и даже токари – женщины, - продолжает Адель Шамильевич.

К слову, в основном, именно представительницы прекрасного пола управляют мостовыми кранами. - А это – работа на высоте с многотонными грузами! Здесь нужна внимательность, четкость, смелость, аккуратность. Не каждый мужчина обладает необходимыми для такого труда навыками. А дамы справляются с этой работой на ура! Так что мы без наших женщин – никуда, - подытожил собеседник издания.

Стоит отметить, что электровозоремонтный завод пережил второе рождение – в структуре Группы компаний «ЛокоТех».

В 2012-м году именно ростовский завод, первым среди локомотиворемонтных заводов России прошел требования международного стандарта качества железнодорожной отрасли IRIS.

Этот завод – с душой. У РЭРЗа за плечами – богатая история, насчитывающая почти 147 лет. В настоящее время завод осуществляет средний и капитальный ремонт электровозов, линейного оборудования: тяговых двигателей, вспомогательных машин, мотор-компрессоров, тяговых трансформаторов, главных выключателей, контроллеров, токоприемников. Предприятие также выпускает продукцию механообрабатывающего производства.

Завод включает в себя 11 производственных подразделений: механическое производство, электроаппаратный цех, тележечный цех, электровозосборочный цех, разборочно-комплектовочный цех, а также ремонтно-механический, инструментальный, электроремонтный, энергосиловой, ремонтно-строительный и малярный участки.

С момента основания Ростовский-на-Дону ЭРЗ динамично расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, наращивает объемы производства. Сейчас предприятие производит широкий ассортимент запасных частей, комплектов оборудования, колесные пары. На сегодняшний день на предприятии трудятся около двух тысяч человек.