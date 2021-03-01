Почти весь февраль на нашем сайте kp.ru шло жаркое голосование. Читатели определяли «самого-самого» участника конкурса «Герой МЧС», приуроченного к Дню защитника Отечества.В состязании соревновались настоящие мужчины - самые сильные и смелые. Поэтому перед голосующими стояла действительно сложная задача, ведь все сотрудники МЧС были достойны победы.Мы хотим сказать спасибо всем нашим участникам, ведь победы, безусловно, заслуживает каждый из вас. И для тех, кому нужна помощь в трудных и чрезвычайных ситуациях, именно вы - самые настоящие герои.Но, к сожалению, как и в любом конкурсе, первое место должно достаться только одному. В итоге, наибольшее число читательских голосов набрал Александр Казанцев. За него проголосовали 8175 человек.Наш герой работает в МЧС 15 лет. Все эти годы Александр спасает людей. Он много раз рисковал жизнью ради других. Александр Казанцев - начальник 74-и пожарно-спасательнои части 1 ПСО ГУ МЧС России по Ростовской области (Семикаракорск).- Мужество, отвага, бесстрашие, готовность в любых условиях вступить в схватку с огненной стихией, спасение человеческих жизней всегда прельщали меня, - рассказал «Комсомолке» Александр.По словам мужчины, самая большая награда для него – благодарность.- В самых сложных ситуациях, когда счет идет на секунды, я старался выполнять свою работу оперативно, четко и слаженно. Ведь от этого напрямую зависят жизнь и здоровье людей, сохранность материальных объектов и ценностей. Во время учебы на втором курсе РГСУ я работал рядовым бойцом шестой пожарной части Ростова-на-Дону. Именно в этом коллективе, в составе отделения газодымозащитной службы, мною впервые были спасены два человека из горящей квартиры. Наградой за наш нелегкий, но в высшей степени востребованный труд служит искренняя человеческая благодарность. Я счастлив, что сделал выбор в пользу службы, ставшей моей жизнью, - говорит участник конкурса «Герой МЧС».Коллектив редакции «Комсомольская правда» поздравляет Александра Казанцева с победой! В ближайшее время в пресс-центре редакции «КП» в Ростове-на-Дону состоится торжественная церемония награждения.Спасибо всем, кто голосовал!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Герой МЧС»: в жизни всегда есть место подвигуКонкурс настоящих мужчин к 23 февраля (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.