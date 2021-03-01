«Полгода комы и пустой холодильник»: в Ростове появился клуб «13 ангел», который спасает детей

Они называют себя «ангелами» и спасают других. Больше сотни ростовчан объединились, чтобы помогать детям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове вот уже три года работает «Клуб 13-ый ангел». У волонтеров нет офиса и богатых меценатов. Но, несмотря на это, они находят время, силы и деньги помогать нуждающимся. За каждый год работы через них проходят больше ста семей. И каждую из них активисты навещают лично. О том, как ростовчанам удается совмещать свою жизнь и помощь другим, а также о детках со страшными болезнями и какую роль в их жизни сыграло число тринадцать, корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» рассказала координатор Маргарита Карпова.

ИСКРА ЗАЖГЛА

Идея помогать другим пришла в голову ростовчанке Искре Поляковой три года назад. Именно тогда она просто разметила пост в «Фейсбуке», в котором предложила всем желающим объединиться для добрых дел.

Искра Полякова - основательница клуба. Фото: предоставлено героиней публикации

- В одну ночь, после этого поста, слетелось 120 «ангелов»! «Первая сотня» с которой началось светлоте и мощное движение! Воистину, Искра зажигает и ведет за собой родные души, - рассказывает координатор Маргарит Карпова. «Ангелы» создали в WhatsaApp два чата. Один – для самых активных участников, второй - для тех, кто имеет чуть меньше времени на переписку. Также у организации есть аккаунт в Instagram.

В итоге, без какой-либо рекламы и публикаций в прессе, а только благодаря соцсетям и энтузиазму, об «ангелах» узнали те, кому была нужна помощь.

Название «Клуб 13-ый ангел» родилось не случайно. Все потому, что у каждого, кто в нем состоит, с числом 13 связан какой-то повод: будь-то день рождения свое или кого-то из близких.

Активисты счастливы помогать тем, кто в этом нуждается. Фото: предоставлено героиней публикации

ФОТО ПУСТОГО ХОЛОДИЛЬНИКА

По словам Маргариты, «ангелы» помогают, в основном, семьям с детьми. Большинство подопечных волонтеров - ребята с различными недугами. Так, уже несколько лет организация помогает лекарствами, оплатой реабилитации и многим другим 14-летней осиротевшей девочке. Катя три года назад в страшной автокатастрофе потеряла родителей.

- Сама малышка была вся переломана, получила тяжелейшую травму головы и полгода провела в коме, - рассказывает Маргарита. - Но врачам удалось вернуть ее к жизни.

Сейчас она, хоть и с трудом, но ходит и говорит, однако, над речью также надо работать.

- Кате требуется длительная реабилитация, - продолжает собеседница. - Она находится на домашнем обучении. Заботу о девочке взяла на себя ее 80-летняя бабушка.

Но есть на учете у «ангелов» и здоровые детки. Так, однажды в «личку» в Instagram незнакомая женщина прислала волонтеру фото пустого холодильника. Это оказалась мама семерых детей из маленького поселка под Белой Калитвой. Как выяснилось позже, глава семьи работает, но получает лишь 18 тысяч рублей. Конечно, на всех этих денег не хватает. Вот и вышло так, что в один момент в доме не оказалось еды.

- Продуктами мы не помогаем, - объяснила Маргарита. - Зато привезли им лекарства, одежду детям, новые кроссовки, полностью всех собрали к школе, приобрели каждому члену семьи по комплекту постельного белья, привезли подушки и одеяла.

Активисты решают вопросы не только в чатах, но и во время личной встречи. Фото: предоставлено героиней публикации

В ПРИОРИТЕТЕ - ЗДОРОВЬЕ

Примечательно, что постоянных меценатов у «ангелов» нет. Они сами каждый месяц скидывают деньги на помощь тем, кому она так необходима. - А потом, 13 числа, мы распределяем на собрании, на какие нужды тратим средства. В приоритете – здоровье. Одним нужна срочная операция, другим – реабилитация, - объясняет Маргарита. Как только с финансами, предназначенными на медицину, в клубе определятся, начинают решать другие проблемы.

- Кому-то из малообеспеченных семей нужна посуда, постель, одежда, обувь, школьные принадлежности, ноутбуки, телефоны, коляски, велосипеды, однажды даже исполнили мечту малышек из многодетной семьи-добыли двухъярусную кровать, - приводит в пример «ангел».

Маргарита Карпова - один из координаторов клуба "13-ый ангел". Фото: предоставлено героиней публикации

ПРАВИЛА «АНГЕЛОВ»

Маргарита говорит, что в их сообществе действует одно важное правило – прежде, чем начать помогать, кто-то из «ангелов» приходит домой к обратившимся за помощью и знакомится с семьей. Это делается исключительно для того, чтобы уберечься от мошенников. А таких, увы, немало.

- Запросов на помощь приходит масса. Я всем говорю, что прежде, чем взять семью под опеку, мы приедем к ней домой. Люди с нечестными помыслами сразу же испаряются, не отвечают на сообщения и на звонки, - говорит волонтер.

Как отметила Маргарита, только за минувший год они помогли больше сотне семей.

- Мы хотели бы помочь каждому, но, к сожалению, делаем только то, на что хватает ресурсов, - подытожила она.

Кстати, в пошлом году «Клуб благотворительных инициатив 13-ый ангел» за свою деятельность был удостоен премии добра Федора Тахтамышева.

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