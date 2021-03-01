Погода в Ростове-на-Дону 1 — 5 марта: рассказываем, какой будет первая неделя весны. Синоптики ожидаются, что на смену морозам придет резкое потепление.Так, ночью 2 марта в Ростове-на-Дону пройдут небольшие снег и мокрый снег. Температура может составить от минус четырех до плюс двух градусов. Утром возможен туман. Днем потеплеет до плюс пяти градусов. Серьезных осадков в течение дня не предвидится. Скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду с порывами до 15 — 17 метров в секунду.В среду, 3 марта, ночью столбик термометра может снизиться до нуля — минус двух градусов. Днем прогнозируется температура до плюс пяти градусов. Ожидается небольшой мокрый снег с дождем. Утром снег может налипать на проводах и деревьях. Сохранится сильный ветер — до 7 - 12 метров в секунду. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.В четверг, 4 марта, пройдет без существенных осадков. Температура воздуха ночью: минус три — минус пять градусов, днем: плюс четыре — плюс шесть градусов. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду.По данным сервиса «Яндекс.Погода», 5 марта в Ростове-на-Дону резко потеплеет. Так, днем столбик термометра может достигать отметки от плюс семи до плюс десяти градусов. К вечеру температура немного снизится: до плюс шести — плюс восьми градусов. День будет пасмурным, однако серьезных осадков не ожидается.ВНИМАНИЕ!Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.