История с запертыми в фургоне в Чалтыре тремя львицами, похоже, не так страшна, как казалось в начале – через день после того, как на трейлер обратили внимание местные жители и волонтеры. То, в каком состоянии находятся животные, можно будет точно сказать только после визита ветеринара. Тем не менее, выяснилось, что в случаях, когда хозяева не содержат как нужно крупных или экзотических животных, ни полиция, ни другие госструктуры не способны что-либо предпринять.В минувшую пятницу и в выходные трейлер со львицами по-прежнему стоял возле промышленной зоны поселка Чалтырь неподалеку от Ростова. К этому времени хозяева трейлера успели показать нескольким журналистам своих животных. Львицы находятся внутри трейлера в двух вольерах. Владельцы животных заявили СМИ, что в трейлере есть освещение, там тепло, а сами они ежедневно находятся рядом со львицами.Тем не менее, местные жители рассказали «Комсомольской правде – Ростов», что в пятницу вечером они не видели каких-либо проводов, идущих к фургону. И хозяев, находящихся при животных, тоже не видели, фургон был заперт.ШАПИТО «ТАЙНА ЛЬВИЦ»О фургоне с цирковой вывеской «Тайна львиц Танзании» на улице в Чалтыре сообщили в четверг на прошлой неделе в соцсетях очевидцы и волонтеры. Выяснилось, что трейлер стоит запертым возле промзоны около месяца. Волонтеры опасались, что животных не кормят регулярно и они замерзают. Основания для опасений были: местные жители редко видели, чтобы в фургон кто-то заходил. Трейлер не был подключен к электросети, газовых баллонов рядом не было. За несколько дней до этого температура воздуха опускалась до минус 12. В минувший четверг вечером на место прибыли полицейские. В МВД официально подтвердили, что разбираются в ситуации.Рядом с трейлером в первые дни находился охранявший его доберман. Хозяева передали собаку местному кинологу Ларисе.- У собаки недобор веса. Сейчас питомец чувствует себя хорошо, хотя у него есть признаки нарушенного пищеварения. Отмечу, что хозяева вели себя нормально, передали собаку без скандала. Они говорили, что подобрали добермана в Краснодаре, – пояснила Лариса.Работники цирка-шапито, работавшего под вывеской «Тайна львиц Танзании» оказались разбросаны по стране из-за отсутствия заработков во время пандемии. Любопытно, что владельцы львов уже обращались за помощью в соцсетях в апреле прошлого года. После нескольких месяцев без работы они отправились в Пермский край. Однако гастроли отменили из-за карантина. Владельцы, вернувшись в Ростов, попросили добровольцев приобрести говядину. Ежедневная норма для трех львиц – 18 килограммов мяса.МНЕНИЕ: «АРТИСТОВ НЕ НУЖНО КЛЕЙМИТЬ»Ситуация со львицами в Чалтыре не выглядит критической, хотя животных должен обязательно осмотреть ветеринар, специализирующийся на хищниках, считает директор ростовского госцирка Игорь Байтингер.- Состояние животных может оценить только ветеринар. У нас такие специалисты есть, можем помочь. Пока что похоже, что эта история на 80% – «хайп». Львы и другие хищники живут в вольерах, в замкнутом пространстве, это норма. Выводят ли львиц в открытый или в более объемные вольер – вопрос. Это необходимо делать. И, конечно, пока не ясно, как кормят животных. Нормативы и требования к мясу в случае с хищниками очень серьезные, – пояснил Игорь Евгеньевич.Шапито оказались в сложной ситуации, из-за ограничений и отмены выступлений не все могут позволить закупать по шесть кило качественного мяса на одного хищника в день.- Артистов не нужно клеймить. Никто умышленно не станет морить животных, ведь они приносят хлеб. В России действует программа поддержки цирковых коллективов, и не все ею пользуются. Мы готовы помочь хозяевам львиц в случае необходимости, - рассказал руководитель госцирка.ЖИВОТНЫЕ МЕЖДУ ЧИНОВНИКАМИВ марте, как заявляют хозяева львиц, они отравятся из Чалтыря на гастроли. Возможно, на этом история завершится. Тем не менее, оказалось, что в подобных случаях заняться попавшими в беду животными – особенно крупными – некому.В ситуации, когда с животными обращаются жестоко, в дело, по идее, должны вступать полиция, Россельхознадзор и Росприроднадзор. Россельхознадзору передали полномочия по контролю за использованием животных в культурно-зрелищных целях в 2019 году. Однако ни одна из структур так и не выработала схему работы, полицейские и чиновники разводят руками и показывают друг на друга, считает Евгения Немцова, представитель Ассоциации юристов и специалистов по правам и защите животных «Зооправо».- Если выявлен факт жесткого обращения, или другого преступления, связанного с животными, животное или его труп сотрудники полиции должны изъять как вещественное доказательство. Мы знаем, что наша полиция в обычных случаях очень неплохо изымает вещдоки. В случае с животными они так не делают – не знают, как правильно оформить и хранить такие вещдоки. И где хранить? Где, например, хранить живую львицу? И даже если дело дойдет до суда, не ясно, куда пристраивать животное. Ведь те же львы – это не собаки, им не найти передержку. А специализированных приютов у нас единицы и они почти никогда не получают финансирование, – делится наблюдениями Евгения.Юристы не раз пытались предоставить полиции и надзорным ведомствам созданные ими схемы работы. Однако полицейские и чиновники заявляют, что и без того все хорошо.- Росприроднадзор нередко говорит, что такие случаи - не их вопрос, забывая про статью 8.35 КоАП (\\"Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов\\", - прим. ред.). Россельхознадзор имеет только сухой бюрократический внутренний регламент, посвященный исключительно документообороту, но не животным. Они отказались от наших уже разработанных документов для оптимизации проверки и сохранения животных. Сказали, что \\"у них и так все хорошо\\". Хотя нам казалось, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт был готов к сотрудничеству, – пояснила юрист-зоозащитник.Кроме того, юристы будут продолжать настаивать на финансировании специальных приютов. Особенно важны такие приюты в случаях, когда животных изымают таможенники и пограничники у тех, кто пытается нелегально перевезти их через границу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Цирк уехал: в поселке под Ростовом три львицы месяц заперты в холодной фуреЖивотных случайно обнаружили местные жители и волонтеры (подробнее)ВНИМАНИЕ!Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.