Последние новости Ростова-на-Дону на 2 марта 2021. «Комсомольская правда-Ростов» собрала главные события, произошедшие за сутки.Верховный суд отклонил иск ростовской компании к лейблу Ольги Бузовой. Названное в честь поп-звезды вино появилось в магазинах весной прошлого года. По договору с дистрибьютором вина, певица обязалась рекламировать напиток в «Инстаграме» и других соцсетях. Однако позже она расторгла соглашение в одностороннем порядке. Ростовские предприниматели несколько месяцев пытались добиться рекламы от Бузовой через суд. Однако Верховный суд, как и другие инстанции, не удовлетворил требования истца.Новый прокурор Ростовской области Роман Прасков вступил в должность. Заместитель генпрокурора Андрей Кикоть представил его губернатору, руководителю Следственного управления СК по области, начальникам Федеральной службы безопасности и управления МВД по региону. Напомним, Праскова назначили на должность 17 февраля указом президента. Ранее он был прокурором Тульской области.В Северном, Западном и Суворовском районах из-под крана пошла вода специфического цвета и запаха. По словам жителей, зеленовато-желтая вода пахла рыбой. В «Ростовводоканале» объяснили, что что качество воды ухудшилось из-за погоды и «цветения» воды в Дону. В организации сообщили, что принимают все меры чтобы изменить ситуацию.Несколько медиков отказались от бесплатных квартир в Суворовском районе. Власти объяснили, что двух из 50 человек не устроило местоположение жилья. Еще одной семье не понравилось, что квартира расположена на 13-м этаже. Несколько специалистов мэрия исключила из участия в программе. Причина — у медиков уже есть доли в квартирах и другая недвижимость.Власти сделали бесплатной частную дорогу на улице Тракторной. Напомним, предприниматель ввел оплату за проезд по дороге, которую построил за свой счет на собственном участке. Однако проблема заключалась в том, что это единственных проезд для жителей расположенной рядом многоэтажки. Собственник поставил на дороге шлагбаум и начал требовать с людей по 50 рублей за проезд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВерховный суд отклонил иск ростовской компании к Ольге БузовойПредприниматели хотели обязать звезду рекламировать их напиток. (Подробности)Платить больше не придется: единственная дорога к дому на улице Тракторной стала бесплатнойДокумент подписал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. (Подробности)ВНИМАНИЕ!Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.