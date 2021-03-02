Погода в Ростове-на-Дону 2 марта 2021: мокрый снег прогнозируют синоптики

В Ростове пройдут небольшие снег и мокрый снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону 2 марта 2021 года. По данным ростовского Гидрометцентра, в донской столице снова ожидается снег.

В ночь на 2 марта температура опустится до плюс двух — минус четырех градусов. Ночью и утром прогнозируются туман и гололед. Днем пройдут небольшие снег и мокрый снег. Столбик термометра будет составлять плюс три — плюс пять градусов. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Возможны порывы до 17 метров в секунду.

Ночью по Ростовской области пройдут дождь, мокрый снег и снег. Температура в это время составит ноль — минус пять градусов, при прояснениях — до минус восьми градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс одного - плюс шести градусов. Серьезных осадков в течение дня не ожидается.

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