«Городская электричка»: новый уровень транспортного сообщения

Поездка губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева на городской электричке. Фото: Северо-Кавказская железная дорога

Проект «Городская электричка» стартовал в Ростове-на-Дону пять лет назад, весной 2016 года. Его целью было обеспечить ростовчанам удобный и комфортный проезд по городу без пробок, инфраструктура железнодорожного транспорта позволяет сделать это и доставить жителей Военведа в центральную часть города и район Сельмаша за 15-25 минут.

Перед запуском нового городского транспорта специалистами АО «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании» совместно с Ростовским государственным институтом путей сообщения был разработан проект «Городская электричка». Было проведено анкетирование пассажиров, рассмотрен режим работы предприятий, расположенных вблизи железнодорожного пути.

Учитывая всю полученную информацию, удалось разработать маршрут, который связал между собой районы Военвед, Болгарстрой, Стройгород с центральной частью города, районами Сельмаш, Александровка. Работники и служащие предприятий, учащиеся теперь получили возможность добираться на работу, учебу, а вечером отправляться на электричке домой.

Схема движения городской электрички. Фото: «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»

В динамичных условиях современных реалий нашей жизни человек всегда ищет альтернативу как быстро, недорого и с комфортом осуществить проезд на работу или учебу. Утомительные поездки по городу - это основная проблема больших городов. И этой альтернативой стала городская электричка, удовлетворившая требования даже, самых притязательных пассажиров!

В условиях городских пробок такая поездка на автомобиле может занять не менее полутора часов. Добраться же на электричке можно гораздо быстрее – всего за 20 минут.

Немаловажно, что стоимость проезда на протяжении 4 – х лет сохраняется без изменения - 18 рублей.

За прошедшие пять лет «Городская электричка» вышла на новый уровень. Весной 2018 года по маршрутам «Городской электрички» стали курсировать совершенно новые электропоезда ЭП3Д. Да, когда мы произносим «электричка» у всех возникает ассоциативный ряд – зеленые вагоны, деревянные сидения, отсутствие кондиционеров. Теперь все иначе: это мягкие сидения, современный дизайн салонов, система микроклимата, в которой есть функция обеззараживания воздуха.

Фото: «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»

Если пассажир проживает в значительном отдалении от остановочного комплекса, то он имеет возможность подъехать к нему на велосипеде (кстати, провоз велосипеда в электричке в городской черте города осуществляется бесплатно) и разместить его в составе, не мешая другим пассажирам, в специально оборудованных местах.

Удобны новые поезда и для маломобильных пассажиров. В головных вагонах имеются подъемники для инвалидных колясок. Данная группа пассажиров также могут воспользоваться просторными туалетными комнатами. Все информационные таблички в вагонах продублированы шрифтом Брайля.

Первый же рейс показал, что этот маршрут очень востребован. Им воспользовались около сотни пассажиров.

- Я прочитал о новом маршруте в интернете, - рассказал пассажир первого рейса ростовской городской электрички Роман Есауленко. – Раньше я сначала добирался до вокзала, чтобы сесть на электричку. А потом уже ехал на работу на автобусе. Все вместе это занимало не менее часа. Теперь же можно сесть прямо возле дома и доехать за 14 минут от остановочного пункта 1337 км (район Стройгородка) до Рабочего Городка (район Комсомольской площади).

Фото: «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»

Многие пассажиры долгое время не решались воспользоваться нашими услугами, вспоминая зеленые вагоны и деревянные сидения, но теперь они отдают предпочтение только электричке и ни за что не променяют ее на автотранспорт.

За прошедшие годы был изменен не только подвижной состав, но и сама маршрутная сеть. Теперь утренний и вечерний поезда захватывают Западный микрорайон, который позволяет добираться пассажирам до центра города и обратно без пробок и задержек. В новый маршрут были включены остановки, Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская, Левенцовская, Сады.

В этом году для многих ростовчан электричка стала настоящим спасением. После транспортного коллапса, вызванного закрытием автомобильного моста на улице Малиновского, было запущено три дополнительных электропоезда, что помогло разгрузить переполненные автодороги. Эти поезда сразу стали пользоваться большим спросом среди пассажиров. Увеличилось количество пассажиров и на маршрутах, проходящих через микрорайоны Военвед и Стройгородок.

За январь 2021 года городскими электричками в Ростове-на-Дону было перевезено 15,7 тыс. пассажиров. Это на 21% больше, чем в январе 2020 года. В феврале перевезено свыше 20 тыс. пассажиров.

Планируется, что такой популярный среди ростовчан проект будет развиваться и дальше. Продолжится синхронизация расписания электропоездов с городским транспортом, будут улучшаться подходы к платформам. Время показало, что принятое в свое время решение об организации городского железнодорожного сообщения оказалось абсолютно верным.