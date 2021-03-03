Букет на прокат: Ростовчанкам предлагают купить 101 розу для фото в Instagram

Социальные сети диктуют, что модно дарить и как это хайпово преподнести. Фото: Андрей АБРАМОВ

Приближается самый женский праздник 8 Марта. И, конечно, в этот день будет море цветов. Но не факт, что у всех. Поэтому те ростовчанки, кто не уверен в подарке, уже сейчас присматривают букет по-роскошнее.

Так, в Ростове-на-Дону появилась услуга, которую знающие прозвали меж собой «букет-минутка». Смысл в том, что приобрести охапку из 101 розы будет стоить всего тысячу рублей. Правда, завянуть он не успеет. И будет вашим всего-то десять минут. Устроители такого рода бизнеса уверяют: времени хватит, чтобы сделать красивые кадры, а потом опубликовать снимки в соцсетях. Кстати, в желающих недостатка нет.

Тем более, что экономия получится значительной. Ведь безлимитное обладание букетом обойдется покупателю в сумму от шести до 32 тысяч рублей.

- Социальные сети диктуют, что модно дарить и как это хайпово преподнести, - рассказали в одном из цветочных магазинов города. - Никого уже не удивишь фотографиями на фоне люксовых автомобилей, с букетами из 101 розы и пакетами из дорогих бутиков. Для создания притягательного контента все можно взять в аренду, создать историю и даже поверить в нее самой. Поэтому в марте и становятся особенно популярными такого рода услуги.

Букеты из 1001 розы пока не представлены в прокате, а вот купить — пожалуйста, только будьте готовы расстаться с 60-100 тысячами рублей.

Как ни крути, маркетологи, играя на чувствах девушек, заставляют испытывать стыд от того, что не обладаешь необходимыми для праздничного дня атрибутами. Отсюда и выбор: «Селфи со 101 розой или тремя тюльпанами? Что выберешь ты?».

Но можно выбрать и свободу. Свободу радоваться наступлению весны, празднику и тому букету, что подарит любимый.

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