В связи с ремонтом автомобильных дорог и строительством здания на улицах Ростова будет ограничено движение автомобильного транспорта

Заторы на дорогах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщили в мэрии Ростова-на-Дону, с 24 марта по 01 сентября 2021 года в связи с ремонтом автомобильной дороги ул. Оганова будет введено ограничение движения транспортных средств на участке от ул. Особенная до ул. Таганрогская.

Также в связи с производством работ по строительству здания, расположенного по адресу пр. Ворошиловский, 82/4, с 24 марта по 01сентября будет введено ограничение движения транспортных средств по правой полосе в северном направлении.

Будьте осторожны на дорогах!