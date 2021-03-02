После снега и ливня часть дорог на Дону становится труднопроходимыми. Пользователи соцсетей охотно делятся снимками для того, чтобы чиновники обратили внимание и исправили ситуацию. А некоторые даже оставляют фото прямо на странице в соцсетях главы региона.ОДНА СПЛОШНАЯ ЛУЖАТак, ростовчанин Дмитрий обратил внимание на дорогу на улице Космической, 5. На фотографиях с места видно, что заасфальтированной дороге образовались огромные дыры. Если верить снимкам, часть дороги вообще прекратилась в огромную лужу.Жительница Татьяна рассказала, что проблемной остается и улица Оганова. По ее словам, местами улицу перекопали, поэтому теперь она утопает в грязи.НА ЧКАЛОВСКОМ И СЕЛЬМАШЕ - НЕ ПРОСТОСразу несколько проблем озвучила ростовчанка Екатерина. Женщина рассказывает, что на улице Фурмановской нет асфальта, состояние улицы Каскадной также оставляет желать лучшего.— Улица 50 лет Ростсельмаша — там вырезали асфальт. Теперь там жесть. Нужно выехать на встречку, чтобы объехать эту «стабильность», — пишет Екатерина.Ростовчане попросил обратить внимание и на улицу Башкирскую. Он поделился фотографиями проблемного места. Улицу размыло грязью, а в одном из участков образовался провал. Видимо, чтобы обезопасить себя, люди забросали яму палками и кирпичами.\\"БОЛЬШЕГРУЗЫ ПРОВАЛИВАЮТСЯ В ГРЯЗИ\\"Больше всего жалоб собрала улица Всесоюзная в Ростове-на-Дону. Сразу несколько ростовчан рассказали, что раньше по дороге проезжал большой поток грузовиков. Из-за таких нагрузок дорога оказалась разбита.— \\"КамАзы\\" проваливаются в ямы! Про легковые автомобили я вообще молчу! — пишет один из недовольных жителей.Ростовчане раскритиковали и две улицы на Вертолетном поле в Западном районе. По словам жителя Алексея, не в лучшем состоянии находятся улицы Салютина и Труженников.— Микрорайон Вертолетное поле — все в мусоре. Мусор разлетается, жбанов нормальных нет, — написал человек.ПО ЩИКОЛОТКУ В ГРЯЗИЖитель Левенцовки попросил отремонтировать дорогу в шестом микрорайоне — на улицах Еляна и Маршала Жукова. Чтобы добраться до остановки, людям приходится идти пешком по проезжей части. «Плюс ко всему — по щиколотку в грязи,» — добавил ростовчанин.Есть проблемы и в центре города. Так, один из пользователей соцсетей утверждает, что в плохом состоянии находится участок проспекта Буденновского от Московской до Садовой.Василий Голубев отреагировал на жалобы ростовчан в «Инстаграме». Он сообщил, что поручил министерствам транспорта, промышленности и ЖКХ вместе с главами районов разобрать все обращения.— По каждому комментарию, содержащему конкретный адрес, поручил разобраться в ситуации и организовать необходимую работу, — пояснил губернатор.АЛЛО!Если у вас есть жалобы на состояние дорог в вашем районе, присылайте фото и видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).ВНИМАНИЕ!Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 F