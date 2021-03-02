В Ростовской области в Таганроге осудили уже бывшего капитана полиции. Мужчина был, по мнению начальства, отличным сотрудником. Коллеги отзывались о капитане только положительно. А руководство готовило очередную звездочку на погоны и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. Но перспективное будущее сломала жадность правоохранителя.РЕШИТЬ ВОПРОС ЗА 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙКак рассказали в пресс-службе областного ФСБ, 32-летний Иван Сорокин (имя изменено – прим. ред.) работал оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков в отделе внутренних дел по Неклиновскому району.Как отметил источник издания в правоохранительных органах региона, капитан полиции вышел на след подозреваемого в хранении и продаже наркотиков. У оперативника получилось собрать отличную доказательную базу, которой хватило бы и на возбуждение уголовного дела, и на то, чтобы суд в дальнейшем признал вину подозреваемого.Однако правоохранитель решил пойти по-другому пути.Он предложил злоумышленнику «решить» вопрос о не возбуждении дела за 150 тысяч рублей. А сверток с наркотиками, который являлся главным вещдоком, Иван припрятал у себя дома.СУД ВМЕСТО ПОВЫШЕНИЯОднако о махинациях правоохранителя стало известно сотрудникам ФСБ.Задержание несостоявшегося взяточника в погонах проходило по всем классическим канонам. Полицейский за деньгами к наркоторговцу пришел лично. Однако, когда конверт с кругленькой суммой передавался из рук в руки, нагрянули силовики.В итоге стража порядка задержали и завели на него дело по статье «Мошенничество». Источник издания в правоохранительных органах добавил, что незадолго до этого руководство решило повысить капитана до должности начальника группы по контролю за оборотом наркотиков. Но вместо этого полицейский оказался на скамье подсудимых.- Он был признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ростовский полицейский пойдет под суд за избиение мужчиныПравоохранитель обвиняется в превышении должностных полномочий (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.