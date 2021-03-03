«Спасите Дашу!»: Верный пес ждет свою хозяйку, которая умерла несколько дней назад

Собаку уже прозвали ростовским «Хатико» и всем городом ищут ей дом. Фото: Группа ВК «Нетипичный Ростов»

В социальных сетях неравнодушные ростовчане который день обсуждают пса в подземном переходе в центре города. Собака с понурым видом стоит возле стены и даже не поднимает глаз. Вся ее поза выдает такую боль, пройти мимо которой, казалось бы, невозможно. Но мимо снуют прохожие, которые в суете не обращают внимание на четверолапое горе. Однако кто-то все же не смог пройти мимо, сфотографировал пса и выложил снимок в Сеть.

- В переходе на Садовой/ Ворошиловском стоит очень грустная собака, - подписал автор снимка.

Знающие тут же рассказали, что знают. Мол, собаку зовут Даша. У нее умерла хозяйка, и ей ищут новый дом. Десятки людей, тут же отреагировали на сообщение.

- В один момент закончилось все! - написала одна из ростовчанок. - Все хорошее, что было! Ее любил только один человек и его больше нет. Вряд ли она кому нибудь будет нужна. Если вдруг повезет и кто то сжалится, то так, как ее любили, уже никто не сможет. Безнадежность и безысходность.

Народ принялся бурно обсуждать увиденное и пытаться найти хозяина печальной собаке в переходе.

- Ну не могу забрать, - в отчаяние пишет еще одна горожанка. - В «однушке» и так нас трое - две собаки и кот. Люди будьте человечнее: животные — члены семьи.

Однако позже выяснилось, что собака по имени Даша дома, у родственников умершей хозяйки.

- Это другая собака! - рассказали на странице паблика «Нетипичный Ростов» знакомые с историей пса и ее хозяйки. - У той Даши есть дом, с ней все хорошо, родственники о ней заботятся. Просьба не приходить к ним и не беспокоить. У них и так хватает забот.

Правда, грустный четвероногий из перехода — хоть и не Даша, но тоже скоро обретет семью.

- Есть желающие забрать несчастную собаку, и ее дальнейшая судьба решается, - комментирует Любовь, волонтер и зоозащитница.

Те же, кто не смог поучаствовать в судьбе собаки из перехода, поставили свои виртуальные сердечки. Их набралось около тысячи человек.

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