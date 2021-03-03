«Служить - значит жить»: в Ростове наградили победителя конкурса «Герой МЧС»

Свои голоса за Александра Казанцева отдали тысячи наших читателей. Фото: Ольга ГОПАЛО

Профессия пожарного — это не просто работа, это смысл жизни. Сюда не идут за большими барышами, а только по зову пылающего сердца, со стальным стержнем и твердым намерением помогать людям.

Весь февраль на сайте kp.ru проводился конкурс «Герой МЧС», в котором приняли участие 14 сильных мужчин, для которых рабочие будни — спасать жизни. Обладателем самого большого количества «сердец» стал Александр Казанцев, начальник 74-й пожарно-спасательной части в Семикаракорске.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫ СПАСАЕТЕ ЖИЗНИ»

Награждение победителя прошло в пресс-центре «Комсомольской правды». Директор Ростовского филиала «Комсомольской правды» Елена Соболева поздравила лидера конкурса Александра Казанцева, пожелала новых побед, подчеркнула значимость и растущий престиж профессии пожарного МЧС.

- Мы прекрасно понимаем, что каждый день вы спасете жизни, - обратилась Елена Владимировна к гостям, - и мы чувствуем, что необходимо еще больше рассказывать о людях вашей профессии на всех наших ресурсах: на радио, сайте и в газетах.

Помимо диплома победителя, Александр стал обладателем пригласительных билетов на концерт Антона Макарского в Ростове-на-Дону, а еще - целой коллекции книг из серии «Великие умы России». При этом лучшей наградой сам Александр считает просто искреннюю благодарность.

- Мужество, отвага, готовность вступить в схватку с огненной стихией всегда прельщали меня, - рассказал Александр Казанцев о том, как попал в ряды пожарных. - Огонь закаляет характер, учит быстро принимать решения, действовать оперативно и сплоченно. Когда борешься со стихией, мешкать нельзя, - все в одной связке. От взаимовыручки и слаженности действий зависят как жизни самих огнеборцев, так и судьбы попавших в опасную ситуацию людей.

Директор Ростовского филиала «Комсомольской правды» Елена Соболева поздравила лидера конкурса Александра Казанцева. Фото: СУРЖЕНКО Сергей

ЗА КРАСИВЫМ СЛОВОМ «ГЕРОЙ» СТОИТ ПОСТУПОК

Служба стала жизнью и началась уже во время учебы в университете, когда Казанцев работал рядовым бойцом 6-й пожарной части Ростова-на-Дону. Тогда он впервые спас двух человек из горящей квартиры на улице Казахской и стал героем. После жтого было много спасенных жизней. Это тот случай, когда за красивым словом «герой» стоит поступок, способный «жечь сердца людей».

Ежедневные подвиги, стойкость, выдержка и добрая душа Александра Казанцева побудили читателей «Комсомолки» отдать свои голоса именно ему. Герой получил заслуженную награду.

- Эмоции переполняют, - сказал Александр Казанцев после награждения. - Я благодарен «Комсомольской правде». - Всех, с кем соревновался, очень хорошо знаю и каждый был достоин победы. Знаю, что некоторые мои знакомые просыпались даже ночью и шли голосовать, потому что забывали сделать это днем. Спасибо всем кто голосовал.

А еще в преддверие 8 марта поздравил всех девушек с праздником весны, пожелав каждой иметь крепкое мужское плечо, но при этом чтобы было меньше поводов на него опираться.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области Дмитрий Саенко вручил грамоту директору Ростовской «Комсомолки».

ПОДАРКИ — ВСЕМ!

Однако принимать подарки довелось не только фавориту народного голосования, но и самой редакции. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области Дмитрий Саенко вручил грамоту директору Ростовской «Комсомолки» за активное информационное взаимодействие, поблагодарил за интерес к профессии и проведенный конкурс.

- Спасибо за этот конкурс, - обратился Дмитрий Николаевич. - Наши сотрудники ежедневно выполняют свои обязанности в различных условиях и отлично с этим справляются.

Он также отметил, что все участники достойны наград, ведь каждый день пожарного связан с риском и самоотверженностью. Но конкурс есть конкурс, а потому победил лучший из лучших. Свои голоса за Александра Казанцева отдали тысячи наших читателей.

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