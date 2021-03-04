"Трогательные письма, концерты на дому и поделки к празднику": Ростовский почтальон каждый год получает поздравления на 8 марта и 23 февраля

Мы узнали, почему у Ольги Пелипенко в год на один праздник всегда больше. Фото: Пресс-служба Почты России.

Почтальон Ольга Пелипенко отмечает сразу два праздника – 8 марта и 23 февраля. Она не просто обаятельная женщина, многодетная мама и ответственный почтальон, но и старшина пограничных войск РФ.

Ольга - старшина пограничных войск РФ. Фото: личный архив героев

ПРИВЫЧКИ КЛИЕНТОВ ЗНАЮ НАИЗУСТЬ

- Я работаю на почте 2,5 года, это не так много, но я успела полюбить свою профессию. У меня большой доставочный участок – 20 домов, около 1800 человек, несколько организаций и фирм, - призналась сотрудница ростовского отделения связи 344091. - Кстати, я уже знаю наизусть все привычки моих клиентов, поэтому всегда вовремя доставляю письма, газеты и посылки. Есть клиентка, которая выписывает несколько газет и всегда показывает мне вырезки о многодетных семьях, чтобы я не пропустила важную информацию о льготах или подарках. Думаю, что все мои предыдущие места работы готовили меня к Почте, чтобы здесь я смогла реализовать весь опыт и потенциал. Умение легко находить общий язык с людьми у меня с философского факультета. Я по образованию преподаватель культурологии. Дисциплина и ответственность закрепились у меня за 4 года, которые я служила в армии по контракту в части №2198 пограничных войск в Речном порту и аэропорту Ростова-на-Дону. А моя большая семья научила меня терпению, ответственности и пунктуальности.

- Как Вам удается совмещать работу и заботу о пятерых детях?

- На Почте у меня удобный график, я успеваю отвести детей в школу и на секции, а мое отделение находится рядом с домом, поэтому это очень удобно. Конечно, мне помогает моя мама. Наше семья дружная, старшие девочки помогают с младшими братьями. А старший сын живет уже отдельно. Моя семья – это Даниил – 23 года, Полина – 19 лет, Марьяна – 11, Максим – 7, Матвей – 4, я и муж. Всех их очень люблю и ценю.

- Как к вашей профессии относятся Ваши дети и близкие?

- Почта для моей семьи стала, можно сказать, семейным делом. В прошлом году старшая дочь закончила колледж, но из-за ситуации с пандемией не смогла устроиться по профессии. Решила, что попробует себя в должности оператора связи на Почте, теперь она уже пол года работает в отделении связи 344033. Ей очень нравится. А мой муж – курьер в другой компании, но все равно мы с ним часто говорим на общие профессиональные темы.

У Ольги пятеро детей. Фото: личный архив героев

«МЫ СТАЛИ СВЯЗУЮЩЕЙ НИТЬЮ С МИРОМ»»

- С появлением Интернета, как изменилась работа почты. Люди пишут письма друг другу?

- Несмотря на все гаджеты и Интернет люди пишут друг другу письма. Самые трогательные – это детские письма, видеть их аккуратный почерк на конверте очень трогательно. Регулярно я доставляю детям ответы от Деда Мороза, объемы писем с желаниями на Новый год не меняются из года в год. Пишут люди в возрасте, отправляют друг другу фотографии в конвертах, всегда предупреждают, что им скоро должно прийти письмо. Сейчас много посткроссеров получают открытки со всей страны и из-за границы. На моем участке есть школа-интернат для слабовидящих детей, ее воспитанники тоже отправляют много открыток, некоторые встречаются самодельные.

А еще у меня много клиентов подписчиков газет и журналов, некоторым очень важно получить свое издание к утреннему чаю или вечернему ужину. Родители сейчас выписывают много детских журналов.

- Какие забавные, запоминающиеся, интересные случаи происходили с вами на работе?

- Раз в месяц я слушаю небольшой музыкальный концерт, который исполняет для меня клиент. Я приношу ему социальные выплаты, а он в знак благодарности играет на пианино и поет. Думаю, что в преддверие 8 марта он приготовит что-то праздничное. Я всегда слушаю его с удовольствием. Еще я всегда вспоминаю первые недели ограничений из-за пандемии, когда все находились на самоизоляции, а мы одни шли по пустым улицам и разносили почту, продукты из отделений связи. Тогда было очень много работы, для кого-то мы стали связующей нитью с миром.

- Можете ли вы вспомнить самый необычный подарок или случай, связанный с 8 марта?

- Так получилось, что дома меня поздравляют не только с 8 марта, но с 23 февраля. Я единственная, кто служил в моей семье. В школе сначала удивлялись, когда мои дети делали поделку на 23 февраля маме, а не папе, но потом привыкли.

- Меня всегда вдохновляет результат, - сказала в завершение разговора Ольга. - Приятно видеть, что твоя работа приносит радость и пользу, а клиенты остаются довольными. Вдохновение в семье – это здоровье всех близких. Я не люблю, когда кто-то жалуется на жизнь, ведь если все близкие здоровы, живы, сыты и имеют крышу над головой, то уже должно быть все прекрасно. Это стало особенно ощутимо в период ковида. Многие из моих пожилых клиентов на участке переболели. Я очень переживала за самочувствие каждого. Ведь мы даже переписываемся в социальных сетях, созваниваемся, некоторые клиенты знают моих детей и интересуются их успехами. Поэтому никогда не расстраивайтесь и будьте позитивными – мой совет для всех.

Многодетной маме удается успевать везде - и на работе, и в семье. Фото: личный архив героев

ЦИФРА В ТЕМУ

10 тысяч сотрудников. Именно столько работает на Почте России в Ростовской области. Из них 83% - это женщины. А 690 сотрудниц еще и многодетные мамы. Больше всего женщин работают в должности почтальона и оператора.

ДОСЛОВНО

«За ее дисциплиной тянутся все»

Елена Николаевна Шацкая, начальник отделения связи 344091:

- Ольга, ответственный сотрудник, она как никто другой знает, что такое пунктуальность, и насколько важно выполнить свою работу в срок, ведь у нее большая семья. А когда мы узнали, что она служила в пограничных войсках и имеет воинское звание, то сразу поняли, откуда такое строгое отношение к работе. За ее дисциплиной тянутся все работники нашего отделения связи.

Ольга говорит, что почтальоны стали для многих связующей нитью в дни пандемии. Фото: Пресс-служба Почты России.

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