В Ростовской области обвиняемый поджег зал суда и получил ожоги

Правоохранители работают на месте происшествия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, третьего марта, в Волгодонском районном суде произошло ЧП. 42-летний подсудимый поджег зал суда и получил ожоги.

Это произошло в тот момент, когда судья районного суда оглашал приговор, мужчину обвиняли по статьям «Разбой» и «Похищение человека». С учетом тяжести преступлений речь об условном сроке, конечно не шла.

По предварительным данным, приговор показался волгодончанину слишком суровым и он в знак протеста на глазах у всех присутствующих на заседании вылил бензин из канистры и поджог.

- Судебные приставы вовремя подоспели к обвиняемому, - рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП. - Они сбили огонь и вызвали скорую помощь.

Сейчас правоохранители выясняют, каким образом канистра с горючим содержимым оказалась в судебном помещении.

Подсудимый получил ожоги лица и рук. Несмотря на серьезные травмы, он находился в сознании и разговаривал с врачами.

Остальные участники судебного процесса не пострадали.

- По факту происшествия следственными органами проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе суда.

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