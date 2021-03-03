От морозов до +10 и обратно: новые перепады температур ожидаются в Ростовской области

В марте холода еще могут вернуться в Ростовскую область. Фото: Иван МАКЕЕВ

3 марта весна удивила ростовчан — в городе снова ударили морозы, выпал снег. При этом уже через два дня в Ростове-на-Дону потеплеет до плюс десяти. Кандидат географических наук и преподаватель климатологии Александр Иошпа объяснил, с чем связана резкая смена погоды.

Снег ночью и утром 3 марта связан с тем, что возле области прошел холодный фронт. Однако уже днем погода начала меняться.

— С запада уже подошел теплый воздух. Поэтому потепление уже началось. Но продлится оно не весь месяц, к весне готовиться пока рано, — говорит Александр Рувимович.

По его словам, в марте холода еще вернутся. В частности, по ночам еще могут ударить морозы. Однако экстремальных перепадов температур не ожидается.

Напомним, на этой неделе в Ростовской области ожидается потепление. Серьезных осадков в ближайшие дни не ожидается. А 5 марта столбик термометра может подняться до плюс десяти градусов.

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