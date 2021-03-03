8 марта в Ростове-на-Дону 2021: программа мероприятий

В честь Международного женского дня в Ростове пройдет масса мероприятий.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
8 марта в Ростове-на-Дону 2021: публикуем программу мероприятий. «Комсомольская правда-Ростов» рассказывает, куда сходить и как отпраздновать Международный женский день.
4 марта
15.00 — Музыкально-литературное мероприятие, посвященное Международному Женскому дню
Где: МБУ ДО ДМШ№10 им. С.С. Прокофьева
5 марта
14.00 — праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню
Где: МАУ «Городской Дом Творчества», зрительный зал
16.00 — Концерт учащихся школы, посвященный празднованию Международного женского дня – 8 Марта
Где: Библиотека им. М. Горького
Концерты, посвященные Международному Дню 8 Марта в рамках художественно-эстетической программы школы «Творить искусство может лишь избранник, любить искусство – всякий человек»
Где: концертный зал ДМШ им. П.И. Чайковского.
17.30 — Концерт коллектива «Звездочки»
Где: актовый зал МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша
Праздничный концерт учащихся, организованный преподавателем вокала Т.Н. Титовой. Посвящение мамам и бабушкам. Учащиеся исполняют специально подготовленную программу.
Где: Джазовая школа им. Кима Назаретова
5 марта — 8 марта
«Мужчины поздравляют с праздником самую прекрасную половину человечества с Днем 8 марта» - видеорепортаж с аллей парка
Где: трансляция на территории парка КиО им. Октября
8 марта
11.30 — Акция «Есть в марте день особый!» (Волонтёры волонтёрского корпуса г. Ростова-на-Дону
В ростовых куклах крокодила Гены и Чебурашки»)
Где: парк им.Н.Островского
12.00 — концерт «Её Величество – женщина!»
Где: парк им.Н.Островского
19.00
Спектакль «Старушка на миллион» (премьера)
Акция «Комплимент». Подарок для каждой из зрительниц, пришедших на премьеру спектакля
Где: Ростовский-на-Дону академический молодежный театр
1 — 8 марта
Художественная экспозиция на тему «Милая мама», посвященная женщинам и весне
Где: фойе МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова
1 — 10 марта
Выставка «Открытки к 8 марта»
Где: Выставочная галерея школы искусств № 3 имени М.И. Глинки
Трансляция: https://www.instagram.com/glinki_school_rostov/
Выставка Работ учащихся отделения ИЗО «Цветы для любимых»
Где: фойе МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша
10 марта
17.00 — Концерт учащихся фортепианного отделения школы «Поздравляем наших мам»
Где: МБУ ДО ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова, концертный зал
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