Последние новости Ростова-на-Дону на 4 марта 2021: в донской митрополии высказались о каминг-ауте священника, отменилось сожжение чучела на Масленицу

Главные события Ростова-на-Дону на 4 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние новости Ростова-на-Дону на 4 марта 2021: что случилось за минувшие сутки. «Комсомольская правда-Ростов» рассказывает о главных событиях донской столицы и области.

Протоирей Ростовской епархии Александр Усатов публично заявил о своей нетрадиционной ориентации. Священник утверждает, что из-за этого подвергся гонениям со стороны РПЦ. В итоге мужчина покинул Ростов и уехал за границу. В донской митрополии пояснили, что не знали об ориентации Усатова. Пресс-секретарь главы митрополии Игорь Петровский сообщил, что священник ушел из Церкви по причине неверия в Бога. По словам пресс-секретаря, такой версии почти год придерживался и сам Усатов.

Традиционный праздник «Масленица» из-за коронавируса поменяет формат. Как пояснили в донском правительстве, в области еще не снят запрет на проведение массовых мероприятий. По этой причине отменяется традиционное сожжение чучела Масленицы.

В Азове осудили экс-сотрудника дорожно-патрульной службы. Суд установил, что он брал взятки у перевозчиков. За вознаграждение он обещал не останавливать фуры и грузовики на постах ДПС. Его приговорил к двум годам и месяцу колонии общего режима.

В Ростовской области заблокировали 12 сайтов, продававших лекарства для лечения ковида. Росздравнадзор установил, что интернет-аптеки не имели необходимых документов, а также продавали некоторые средства без рецепта врача.

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