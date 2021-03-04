Роковой маневр: на донской трассе в аварии погибли три человека

В ДТП погибли трое человек. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В четверг, 4 февраля, на трассе в Ростовской области случилось серьезное ДТП. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, авария произошла на дороге «Шахты – Раздорская».

По информации ведомства, к трагедии на трассе привел опасный маневр одного из участников движения. Водитель «Опель Астры» выехал на полосу встречного движения и на скорости влетел в «Ладу Калину».

Удар был такой силы, что один из автомобилей отбросило на обочину. Обе машины превратились в груду металла. Шансов на то, что участники аварии «отделаются» царапинами, просто не было.

По предварительным данным, один из участников аварии выехал на полосу встречного движения. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

ДТП унесло жизни троих человек . Так, от серьезных увечий умер водитель «Опель Астра». Скончался также водитель отечественного автомобиля и его пассажир.

В настоящий момент на месте работает следственная группа. Они выясняют причину и условия, спровоцировавшие аварию.

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