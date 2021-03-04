Они – лучшие: На Дону подвели итоги конкурса «Молодые профессионалы»

Награждение победителей в компетенции «ИТ (программные) решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие». Фото: предоставлено пресс-службой Таганрогского механического колледжа

В регионе закончилось соревнование «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». Состязание длилось с 24 по 28 февраля. Цель проведения чемпионата - повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодежи в производственные секторы экономики, сферу услуг, совершенствование образовательных программ с учетом российских и международных требований к профессиональным компетенциям.

Чемпионат проходил при поддержке донского губернатора Василия Голубева с участием отраслевых министерств и ведомств, управления государственной службы занятости населения, союза работодателей Ростовской области.

Награждение победителей в компетенции «Предпринимательство». Фото: предоставлено пресс-службой Таганрогского механического колледжа

ПАНДЕМИЯ ВНЕСЛА СВОИ КОРРЕКТИВЫ

Из-за коронавирусной инфекции региональный чемпионат проводился с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Мероприятия деловой программы были запланированы в дистанционном формате. Для поддержки команд-участников на сайте была организована трансляция с площадок чемпионата.

Награждение победителей в компетенции «Преподавание в младших классах – юниоры (возрастная категория от 16 и младше)». Фото: предоставлено пресс-службой Таганрогского механического колледжа

Во время чемпионата работали дискуссионные площадки, круглые столы, совещания, семинары-практикумы. Школьники и студенты смогли принять участие в профориентационных тренингах и мастер-классах.

Борьба за звание настоящего профессионала проходила на специально созданных площадках компетенций в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Новошахтинске, Волгодонске и поселке Качкан.

Награждение победителей в компетенции «Малярные и декоративные работы». Фото: предоставлено пресс-службой Таганрогского механического колледжа

КОМПЕТЕНЦИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ

В этом году количество компетенций увеличились 34, стало больше и компетенций для возрастной категории 16 лет и младше - в этом году их десять. Также мастера производственного обучения 50+ продемонстрировали свои навыки в трех компетенциях.

В итоге звание лучших и первое место получили 59 участников всех возрастных категорий. Серебряную и бронзовую медали получили 123 человека, а также медальоны за профессионализм получили 12 конкурсантов.

Награждение победителей в компетенции «Электромонтаж». Фото: предоставлено пресс-службой Таганрогского механического колледжа

Победители регионального этапа соревнований будут включены в состав сборной команды Ростовской области для участия в отборочных соревнованиях финала Национального чемпионата WorldSkills Russia-2021.

Более подробно с результатами можно ознакомиться на официальном сайте: https://wsr61.ru/chemp/rch6/

Отметим, что донской регион участвует в движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) с 2015 года