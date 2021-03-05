Подарки к 8 Марта в Ростове: как выбрать и где купить

Фото: «Мир ремонта»

Приближается один из главных праздников весны - Международный женский день. Мужчины ломают голову, как порадовать свою вторую половинку, маму, сестру или бабушку. Не секрет, что каждая женщина ждет в этот праздник чего-то особенного. При этом хочется, чтобы подарок был и красивым, и полезным, практичным. Даже самый необычный букет цветов с этой целью уже не справится.

Женщины особенно трепетно относятся к обустройству дома. Важно не только обставить комнаты стильной мебелью, но и с умом подойти к деталям - светильникам, часам, текстилю. Качественные и красивые товары для дома точно порадуют хозяйку.

С поиском такого подарка поможет торговый центр «Мир ремонта» на Аксайском проспекте, 21.

Для тех, кто ищет подарок к 8 Марта и не хочет тратить много времени, купив все в одном месте, «Мир ремонта» предоставляет скидку 10% на весь ассортимент во многих магазинах с 6 по 8 марта.

Предлагаем несколько оригинальных идей, чтобы облегчить поиски.

Фото: «Мир ремонта»

Для изысканных дам идеальный подарок можно найти в «Kristy Home». Магазин предлагает более трех тысяч предметов интерьера и декора. В ассортименте - товары для дома, посуда, текстиль, мебель и многое другое. Можно подобрать подарок на любой вкус в стилях прованс, кантри, винтаж и лофт. Кстати, в Инстаграме торгового центра «Мир ремонта» магазин проводит розыгрыш прелестного белого блюда для десерта на подставке, которое украсит любой праздничный стол.

Фото: «Мир ремонта»

Для тех, кто ценит комфорт, магазин «Don Cottoni» предлагает качественный домашний текстиль. Здесь можно найти постельное белье, пледы, одеяла, покрывала, подушки от лучших производителей России и мира. В период акции предоставляется скидка 10% на весь ассортимент.

Фото: «Мир ремонта»

Более основательные покупки предлагаем сделать в салоне дизайнерской мебели «Garda Decor». Здесь можно купить не только качественную и стильную мебель, но и сувениры, посуду и текстиль.

Фото: «Мир ремонта»

Дизайнерскую мебель из ценных пород древесины предлагает магазин MYLOFT.ME . В ассортименте - предметы интерьера из манго, шишама, тропической акации. Вы можете подобрать здесь столы, тумбы, комоды, стеллажи и этажерки, консоли и многое другое для создания природной экзотической обстановки дома.

Фото: «Мир ремонта»

Тем, кто давно хотел дома романтическую и уютную атмосферу, стоит посетить магазин «Домашний очаг». Тут в большом ассортименте представлены светильники, торшеры, бра и аксессуары к ним. Только здесь можно купить лучшие хрустальные люстры Bohemia Crystal и Reccagni Angelo со скидкой 50%. В магазине также можно приобрести камины, очаги и порталы для электрокаминов со скидкой 10% на все категории товаров.

Фото: «Мир ремонта»

Весной начинается дачный сезон. В магазине «Дачный мир» можно найти все для благоустройства придомового участка, дачи и сада. Здесь можно приобрести садово-огородный инвентарь, системы полива, декоративные водоемы. Отличным подарком будет качественная садовая мебель, которую можно купить по доступным ценам. Особенно модные подвесные кресла-коконы, гамаки, шезлонги. К тому же можно радовать любимых дам вкусным ужином на природе. А «Дачный мир» поможет вам с грилем, мангалом или барбекю.

В общем, посетив торговый центр «Мир ремонта», вы сможете найти подходящий подарок на любой вкус и кошелек. К тому же в период акции с 6 по 8 марта здесь можно выгодно приобрести тысячи товаров. Во многих магазинах на основной ассортимент, от статуэтки до кухонного гарнитура, доступны праздничные скидки 10%. Торопитесь за скидками и подарками в ТЦ «Мир ремонта», который работает ежедневно с 9.00 до 21.00.