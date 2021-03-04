«Письма любви», цветочные сумки и шляпки: как удивить любимую на 8 марта

Цветочники подготовились к празднику заранее. ФОТО: Анна Сапачева

8 марта только приближается, но цветочные киоски в Ростове подобны ульям: продавцы и их помощники торопятся поскорее выставить свежие партии цветов, оформить букеты на заказ, и уже с раннего утра покупатели выстраиваются в очередь. Несмотря на спешку и оживление, торговцы рассказали о том, что сейчас на пике популярности, и даже раскрыли секреты цветочного бизнеса.

НОВЫЙ ХОД ДЛЯ ЗАСТЕНЧИВЫХ РОМАНТИКОВ

Мужчинам зачастую бывает тяжело выразить свои нежные чувства словами – даже в Ростове, где люди разговорчивы и эмоциональны. Для таких «скрытых» и застенчивых романтиков местные флористы придумали новый ход — «письма любви».

– Это пышные цветочные композиции, заключенные в объемные деревянные конверты. Выглядит очень необычно и романтично, - объясняет опытный торговец цветами. - Робкие мужчины часто прибегают к такому формату для признания в любви к избраннице.

Этой весной модно дарить сумочки, наполненные пионовидными розами и дополненные декоративными игрушками или хлопком.

- Абсолютный лидер продаж - цветочные композиции в шляпных коробках. Уже не первый сезон именно такой формат выбирают для заказа букета через интернет, - рассказали корреспонденту «КП – Ростов» в одной цветочных мастерских.

ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ

Перед праздником продавцы цветов строят дополнительные павильоны. ФОТО: Анна Сапачева

В отличие от годовщины свадьбы или Дня рождения тещи, 8 марта точно невозможно пропустить по забывчивости. Продавцы цветов обязательно напомнят. Они сами заранее, еще в феврале «подготовились» к пышным букетным празднествам и подняли цены на 30-40 процентов.

- В этом году подъем цен связан не только с праздниками, но и с ситуацией в мире в целом, - сетуют цветочники в одном из торговых павильонов в центре города. - Фуры с цветами не пускали на границе, поставки задержаны, мы терпим убытки и вынуждены поднимать цены на товар, чтобы оставаться на плаву.

В чем в действительности причина роста цен – вопрос. В надзорных ведомствах «КП-Ростов» рассказали, что не наблюдают какой-то необычной ситуации именно в нынешнем году. Хотя на границах – в том числе на границе Краснодарского края с Абхазией – сейчас цветочный ажиотаж, в Ростовскую область цветы, по официальной оценке, поставляются без особых задержек.

– В настоящее время таможенный контроль цветочного груза идет в плановом режиме, никаких трудностей с поставкой цветов не возникает, - прокомментировали в управлении Россельхознадзора по Ростовской области.

БУКЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОБРАН ПРИ ВАС

В этом году пальму первенства держат тюльпаны и хризантемы, несмотря на далеко не демократичные цены. Рост цен на эти ходовые товары объясняют зарубежным происхождением: хризантемы голландские, а тюльпаны хоть и местные, зато луковица – иностранная.

- Нераспроданные за праздники цветы будут уходить с уценкой после 8 марта, - рассказывают торговцы. - Обязательно найдутся желающие просто порадовать себя весенним букетом. Есть и мужчины, не успевшие поздравить всех дам вовремя.

Гуру цветочного бизнеса не советуют брать букеты, собранные не при вас. Их чарующие ароматы могут радовать недолго. Отвлекающий декор и блестки должны насторожить: за этим может прятаться неликвид.

КОНКРЕТНО

Цены на цветы в Ростове-на-Дону накануне 8 марта 2021*

Тюльпан — от 80 рублей/шт.

Хризантема — от 150 рублей/шт.

Веточка мимозы — от 150 рублей/шт.

Роза — от 100 рублей/шт.

Нарциссы — от 50 рублей/шт.

Готовые букеты — от 700 рублей/шт.

*Данные выборочного опроса продавцов. Цена товаров в праздничные дни может меняться, уточняйте стоимость на месте.

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