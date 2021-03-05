Директор школы моделей рассказала, какие подводные камни таит в себе брак с титулованной красавицей

От донских красавиц трудно оторвать глаза. Фото: предоставлено школой моделей «Имидж-Элит»

Ростов называют кузницей красавиц. Среди горожанок - такие и известные на всю страну девушки, как Татьяна Котова, Виктория Лопырева, Анастасия Костенко, Наталья Николаева. В свое время все они стали обладательницами титула «Мисс Россия».

С модельной карьерой у длинноногих стройных ростовчанок проблем нет. А вот как обстоят дела с личной жизнью?

Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» – Ростов» рассказала эксперт по красоте и светскому воспитанию, директор школы моделей «Имидж-Элит» Елена Степура.

Донская столица может гордиться своими уроженками. Фото: предоставлено школой моделей «Имидж-Элит»

РОСКОШНЫЕ ЖЕНЩИНЫ – БОЛЬШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МУЖЧИНАМ

Елена Степура отметила, что в подавляющем в большинстве случаев девушки к моменту, когда они завоевывают свои первые победные титулы, - будь то «Ростовская красавица», «Лучшая модель», «Донская красавица» и другие, - еще достаточно юны. 18-20-летние красавицы пока не сложились как личности.

- Они слишком молоды, чтобы с головой уйти в семейные заботы, - рассказывает Елена Степура. - Проходит время. Девушки живут в своем статусе, выполняют обязанности титулованных красавиц. А потом, безусловно, повышают свою требовательность в отношении будущих супругов. Дело в том, что девчонки уже испытали определенный стиль жизни. Ведь большинство девушек , которые становятся красавцами, по крайней мере у нас в Ростове, не из обеспеченных семей. Некоторые - приезжие из маленьких городов нашей области. В результате модели добиваются всего самостоятельно. Им, конечно, хочется, чтобы будущая жизнь сложилась счастливо, чтобы встретили любящего мужа, чтобы у них была великолепная семья, много детей. Это понятно, и, собственно говоря, вопросов не вызывает. Красавицы ждут, что, мужчины, которые сделают им предложение, будут заботиться о них, обеспечивать. Поэтому требования к мужьям выше, чем у девушек, которые не испытали успеха и признания в этой жизни. Простой девушке проще жить с обычным парнем.

Эксперт уверена, что у роскошных девушек - высокая планка. Фото: предоставлено школой моделей «Имидж-Элит»

«ОБЕСПЕЧЕННЫЕ САМЦЫ ХОТЯТ ОДНОГО»

Красота, уверена эксперт, вовсе не синоним женского счастья.

- Роскошная внешность не всегда приносит семейный успех, семейное счастье, благополучие, хорошие семейные отношения и продолжение рода, - рассуждает Елена Николаевна. - Многие предъявляют чересчур завышенные требования к своим мужьям, иногда не обоснованные. Но красивым женщинам легче добиться внимания и успеха у окружающих мужчин. Они вызывают положительный интерес, стремление завоевать их разными путями, например, подарками, блестящими будущими ожиданиями. Но в то же время мы немало знаем случаев, когда начинающие модели, только приезжающие в Москву, встречают обеспеченных самцов, которые хотят одного - завоевать очередную красавицу. Поскольку завоевать интеллектом, красивой внешностью удается далеко не всегда, то это делается с помощью денег, подарков, шуб и машин. Особенно часто такое встречалось в 90-е годы.

Но представитель школы моделей знает также немало случаев, когда титулованная красавица успешно выходила замуж.

Красивые девушки - всегда в центре внимания у противоположного пола. Фото: предоставлено школой моделей "Имидж-Элит"

- Можно привести пример Анастасии Костенко. Она завоевала титул «Донская красавица» 2014 года и стала первой вице-«Мисс Россия 2018». Анастасия вышла замуж за футболиста Тарасова, счастлива с ним в браке, у них замечательные детки. Настя следует всюду за своим супругом. Когда он перешел играть в казанский «Рубин» переехала вместе с детьми в Казань и даже была ведущей на ютуб-канале хоккейного клуба «Барс». Она была все время рядом, поддерживала мужа. Замечательная пара, и, конечно же, Тарасову она намного более дорога, чем предыдущая жена Ольга Бузова.

ЗАПРЕЩАЮТ БЕРЕМЕНЕТЬ

Отметим, что если модель встретила своего идеального мужчину, который хочет семью, надо учитывать и условия контракта. Зачастую они запрещают ей в течение определенного времени выходить замуж и беременеть.

- Например, финалистками конкурса «Ростовская красавица», «Красавица Юга России», «Донская красавица» подписывается контракт не выходить замуж в течение года, пока носят эти титулы и корону,- рассказывает Елена Степура. - Сделано это, как и везде, с одной целью - чтобы в течение года победительница конкурса могла в полном объеме исполнять свои обязанности. А это и присутствие в жюри конкурсов отборочных туров, и участие в финалах конкурса, и передача короны и титульной ленты. Работа моделью, пока она с таким титулом, наиболее востребована, то есть это чисто технический рабочий момент. Это очень важно, потому что, если девушка выходит замуж, как правило, ей становится не до исполнения своих обязанностей. Она может забеременеть, родить ребенка, муж может ей запретить участвовать в публичных мероприятиях, и эти факты имели место неоднократно.

Директор школы моделей говорит, что некоторые из ее подопечных нарушали эти условия.

Елена Степура - директор школы моделей "Имидж-Элит". Фото: предоставлено школой моделей "Имидж - Элит"

ПРАВО НА ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

- У нас было два случая нарушения этого контрактного договора, - говорит Елена Николаевна. - Один мы в итоге вынуждены были простить потому, что не смогли бы оказать юридического воздействия на решение этого вопроса. В 2001 году Марина Тархович стала «Ростовской красавицей», а в 2002 году тайно вышла замуж и выехала на работу в Америку. Прошло несколько лет, мы повстречались, обсудили все эти вопросы. Марина призналась, что была не совсем права, но настолько важная и сложная ситуация сложилась, что нужно было обязательно выезжать. Вспоминает она и другой пример. Он более свежий:

- Перед финалом конкурса «Ростовская красавица» мы при заключении контракта с Вероникой Власовой обсуждали вопрос, что вот-вот она готова выйти замуж, ее будущий супруг только и ждет, когда состоится этот конкурс, после которого он хотел сделать ей предложение. Веронике, конечно, не была гарантирована победа, а только с победительницей конкурса заключается такой контракт. В итоге она победила не в «Ростовской красавице», а завоевала не менее важный титул «Красавица Юга России». Мы пошли навстречу и были приглашены на свадьбу. Вероника продолжает исполнять свои обязанности победительницы конкурса, работает во всех жюри конкурса и принимает участие в работе агентства.

При этом Елена Николаевна отметила, что любая женщина, независимо от возраста, веса и цвета кожи, безусловно, имеет право на женское счастье.

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