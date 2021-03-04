"Ростовский Хатико" снова ждет кого-то в переходе

Собаку уже прозвали ростовским «Хатико» и всем городом ищут ей дом. Фото: Группа ВК «Нетипичный Ростов»

Тысячи ростовчан тронула история собаки, которая вот уже несколько дней стоит в подземном переходе и, кажется, кого-то ждет. Знающие тут же рассказали историю об умершей хозяйке и несчастном псе, которого выгнали на улицу. После чего в соцсетях беднягу прозвали "ростовским Хатико".

НАКОРМИЛИ ДО ОТВАЛА

Правда, потом появилась информация, что собаку забрали волонтеры. Горожане обрадовались: мир - не без добрых людей. И, наконец, у дворового пса с отреченным видом появился шанс обрести любящих хозяев и просто жить, не получая пинков за то, что ты подвернулся на пути. Однако вздох облегчения был преждевременным.

Пес снова был замечен в подземном переходе.

- Уже неделю он каждый вечер приходит и как будто кого-то ждет, - охотно поделился с корреспондентом "Комсомольской правды-Ростов" продавец из торгового павильона, находящегося в подземном переходе на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Садовой. - Особенно в непогоду было его жалко. Некуда податься бедной животине, так мы его до отвала и кормили.

Казалось, "ростовский Хатико" получил временный приют. Однако нашелся человек, кому одинокий пес помешал.

ВЫГНАЛ НА УЛИЦУ

- Увидев, что печальной собаки в переходе нет, я подумала, что ее и, правда, забрали волонтеры или новые хозяева, - рассказывает ростовчанка, которая следит за судьбой уже известного в Интернете пса. - Но мне сообщили, что прохожий мужчина в порыве необъяснимого гнева прогнал бедную собаку на улицу.

Ростовчане не поддержали поступок прохожего. На людей, жестоко обращающихся с животными, обрушились негодующие комментарии.

- Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки, - цитатой выразил свое отношение к проблеме неравнодушный горожанин.

Ростовчане предполагают, что предыдущие хозяева обижали или выгнали, когда собака надоела. Но этого мы не узнаем и не изменим, а вот будущее хвостатого может оказаться в чьих-то добрых руках. Возможно, прямо сейчас он сидит и ждет того, кто заберет его навсегда: накормит, обогреет и никогда не обидит.

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