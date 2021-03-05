Команды встретятся 6 марта. Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» — ФК «Сочи» 6 марта: прогноз на матч. Встреча состоится в 19.00 на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Оцениваем шансы команд на победу.

Оба клуба — лидер турнирной таблице. ФК «Сочи» расположился на третьей строчке, набрав 36 баллов за прошедшие 20 матчей. «Ростов» занимает пятое место — 33 балла за 20 игр.

В последних пяти матчах у «Сочи» четыре победы и лишь одно поражение. За это время сочинцы уступили лишь сербскому клубу «Чукарички» в товарищеском матче на сборах. Единственный гол забил Марко Доцич с пенальти. Зато своих непосредственных соперников в РПЛ «Сочи» обыгрывал одного четыре раза подряд — грозненский «Ахмат», московский «Динамо», «Краснодар». 27 февраля «Сочи» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 4:0. Счет на 51-й минуте открыл Антон Заболотный — передачу от штрафной сделал Кирилл Заика. После этого сочинцы один за другим отправляли мячи в ворота соперника. Уже на 53-й минуте Сергей Терехов пробил через перекладину. Следом забили Жоаозиньо и Артур Юсупов. В результате «Сочи» поднялся на третье место таблицы, а вот «Арсенал» оказался на 14-м.

«Ростов», к сожалению, не отличается такой стабильной игрой. Из пяти последних встречах «желто-синие» дважды проиграли, дважды сыграли в ничью и одержали одну победу. Зато последний матч ростовчан подкрепил уверенность фанатов в команде. «Ростов» провел сильную и красивую игру с лидером РПЛ «Зенитом». Первыми забили ростовчане — мяч в ворота питерцев отправил новичок Али Соу. Во втором тайме соперники сравняли счет благодаря голу Пояркова. Буквально через пару минут «Зенит» забил во второй раз. Однако «Ростов» снова спас Али Соу, оформив дуль. Болельщиков восхитила стойкость ростовчан — ведь в конце матча вдесятером. В итоге матч завершился ничьей — 2:2.

«Сочи» пока показывает больше успехов, чем «Ростов». Букмекеры ставят на победу сочинцев. Однако, как уже доказали ростовчане, они умеют удивлять соперников и фанатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 27 февраля: что происходило после матча

ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 27 февраля: рассказываем о реакции болельщиков. (Подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.