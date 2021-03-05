Последние новости Ростова-на-Дону на 5 марта 2021: один ковидный госпиталь оставят в городе, развитие территории старого аэропорта потребует 8 миллиардов

Рассказываем о главных событиях Ростова-на-Дону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние новости Ростова-на-Дону на 5 марта 2021: что случилось за минувшие сутки. «Комсомольская правда» собрала главные новости донской столицы и области.

Ковидные госпитали продолжают расформировывать. ЦГБ уже возвращается к привычной работе, сократят койки и в ОКДЦ «Здоровье». Уменьшение коек в горбольнице № 20 будет проходить в последнюю очередь

На создание инфраструктуры на месте старого аэропорта планируют привлечь восемь миллиардов рублей. Меморандум об этом подписали областное правительство и АО «Дом.РФ». Для этого банк планирует выпустить инфраструктурные облигации.

Изменится маршрут движения автобуса № 50. С 6 марта общественный транспорт будет ездить через проспект Ленина. Напомним, маршрут соединяет район рынков «Алмаз» и «Уют» с «Сельмашем», Буденновским проспектом, Привокзальной площадью и Лендворцом.

Василий Голубев потребовал решить проблему с качеством питьевой воды в Ростове-на-Дону. В «Ростовводоканале» сообщили, что планируют запустить установку по дозированию активированного угля. С помощью этого метода в организации рассчитывают нейтрализовать неприятный запах воды. Ранее «Комсомольская правда-Ростов» уже писала, почему ухушилось качество воды.

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