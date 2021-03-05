Погода в Ростове-на-Дону на 5 марта 2021: потеплеет до +9 градусов

Серьезных осадков в городе не ожидается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Ростове-на-Дону на 5 марта 2021: публикуем прогноз. По данным ростовского гидрометцентра, в донской столице потеплеет.

Ночью температура будет составлять от нуля до плюс двух градусов. Существенных осадков в Ростове не ожидается. Днем столбик термометра поднимется до плюс семи — плюс девяти градусов. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 — 17 метров в секунду.

В Ростовской области ночью температура может достигать минус двух — плюс трех градусов, при прояснениях — до минус пяти. Утром и днем пройдет небольшой дождь. В течение дня потеплеет до плюс двух — плюс семи градусов. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду с порывами до 15 — 18 метров в секунду.

Ранее климатолог объяснил, с чем связана резкая смена погоды в Ростове-на-Дону. По его словам, в марте холода еще вернутся в город.

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