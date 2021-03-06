«Бросила любимого после такого подарка»: реальные истории о самых неудачных поздравлениях с 8 Марта

В весенний праздник каждая женщина достойна самых прекрасных цветов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скоро девочки, девушки и женщины «утонут» в цветах, комплиментах и подарках. Женский день близко. Но, к сожалению, ни одна дама не застрахована от неудачного презента. «Комсомольская правда – Ростов» пообщалась с ростовчанками, которые сталкивались с разочарованием в этот весенний день. Более того, для одной из них подарок от любимого мужчины стал поводом для разрыва отношений.

ПОСТАВИЛА ТОЧКУ В ЛЮБВИ

Елена Лукова (имя изменено – прим. ред.) влюбилась в женатого мужчину. 43-летний бизнесмен покорил 30-летнюю женщину своей мальчишеской улыбкой.

Они познакомились на одном из бизнес-форумов.

- После мероприятия пригласил меня в кофейню. И понеслось… Влюбилась мгновенно. У нас была настоящая страсть. На тот момент я не знала, что он глубоко женат и растит двух детей. Сергей скрывал это от меня два месяца. Но потом все же признался, - рассказывает Елена.

Женщина, конечно, испытала шок от этого известия. Но не смогла найти в себе силы расстаться с любимым.

- Он говорил, что в семье его держит долг, дети. Уверял, что я – любовь всей его жизни. Но праздники всегда проводил не со мной. Однако на подарки Сергей не скупился, - продолжает Елена.

И вот однажды, накануне 8 Марта, мужчина забирал любовницу с работы.

- На заднем сиденье машины я увидела подарочный пакет. По пути домой Сергей остановился около магазина, чтобы сходить за вином и продуктами. Когда он вышел, я не сдержалась и заглянула в пакет. Там были дорогие брендовые духи и уходовые средства для волос от одной известной французской фирмы. А рядом лежала открытка с надписью: "Для любимой жены". Я расстроилась, но ничего ему не сказала , - продолжает Елена.

И вот настал день праздника. 8 Марта Сергей, как обычно, был с женой. А Елена куковала одна дома.

- Ну ничего, - думала она, - наверстаю девятого.

Она была уверена, что мужчина поздравит и ее. Но позже. Так и случилось. 9 марта Сергей приехал к женщине домой. В руках у него был пакет, а в пакете – такой же набор, какой он подарил днем ранее жене. Только текст открытки был изменен.

Елена призналась, что это было для нее разочарованием.

- Он понимал, что я люблю его, трачу свою молодость на отношения, заведомо бесперспективные. Поэтому, я была уверена, что он не будет скупиться хотя бы на такие мелочи, как подарки. Проявит и внимание, и креатив, - рассказывает женщина. – А тут выяснилось, что он зашел в первый попавшийся магазин и взял одновременно и ей, и мне одно и тоже. То есть, он поставил меня в один ряд с женой. Тогда я поняла, что его серенады о любви были ложью, и бросила его, - подытожила собеседница издания.

ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ БАБКОЙ

Другая история произошла с 29-летней ростовчанкой Анной Семеновой (имя изменено – прим. ред.). Правда, в ее случае все закончилось не так печально.

- После зимы я обычно испытываю усталость, недомогание, - рассказала «Комсомолке» Анна. - В общем, обычный авитаминоз. За неделю до 8 Марта пожаловалась на плохое самочувствие мужу. И вот, настал праздник. Я думала, что супруг подарит мне что-нибудь романтичное, приятное, красивое. А он принес мне три упаковки витаминов. Из-за этого подарка я почувствовала себя не молодой красивой женщиной, а старой и больной бабкой. Конечно же, все высказала Илье. С тех пор подобных презентов от него не получаю.

НЕПРИЯТНЫЙ НАМЕК

Ну а третья история провального подарка произошла с жительницей поселка Миллерово Ростовской области.

52-летняя Наталья страдала от избыточного веса. Пыталась худеть к каждой весне, но тяга к сладкому была больше, чем стремление к победе над собой.

- И вот – утро, 8 Марта. Просыпаюсь, а муж уже тюльпаны купил мне. Ну думаю, повезло с ним. Приятно-то как. Но вслед за цветами супруг протягивает мне коробку в напольными электронными весами, - продолжает Наталья.

По ее словам, она испытала огромную обиду и до вечера не разговаривала с мужем. Но потом, все же, пара помирилась. Сбросить вес Наталья пытается до сих пор, но зато от мужа теперь видит только приятные презенты.

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