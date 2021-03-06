Новости Ростова-на-Дону на 6 марта 2021: новые послабления ковидных ограничений, нарушения в ростовском дельфинарии

Рассказываем о главных событиях за минувшие сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 6 марта 2021: что случилось за сутки. «Комсомольская правда-Ростов» собрала главные события донской столицы и Ростовской области.

С 9 марта будет снят еще ряд ковидных ограничений. Возобновляется амбулаторная помощь для всех пациентов. На 50 процентов разрешили заполнять койки для плановой госпитализации. В полном объеме будут получать помощь пациентам, нуждающимся в курсовом и программном лечении. Зрительские места на спортобъектах можно будет заполнять на 50 процентов не только во время профессиональных соревнований, но и физкультурных мероприятий.

В ростовском дельфинарии нашли нарушения. Помещения для дельфинов и морских львов не были оборудованы как положено. Так, отсутствовали платформа для ветеринарных процедур, система слива воды и карантинный бассейн. Суд обязал руководителя дельфинария устранить нарушения.

Жители Ростова-на-Дону продолжают жаловаться на зеленую и вонючую воду из крана. В «Ростовводоканале» пояснили, что вода безвредная, несмотря на странный запах и вкус. Согласно анализам, нормы Санпина в воде не превышены. Ранее в организации обещали запустить систему, которая поможет устранить неприятный запах.

Открылся четвертый мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно на втором этаже универмага, расположенного на пересечении переулка Университетского, 51 и улицы Большой Садовой, 103. Всех желающих перед вакцинацией будет осматривать врач. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

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