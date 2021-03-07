Новости в Ростове-на-Дону на 7 марта 2021: московский юрист заявила о защите таганроженки, попавшей в рабство

Рассказываем о главных событиях Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости в Ростове-на-Дону на 7 марта: что случилось за сутки. «Комсомольская правда» собрала главные события донской столицы и Ростовской области.

Известный московский блогер и юрист Екатерина Гордон объявила, что будет защищать девушку, якобы попавшую в рабство. По ее словам, приемные родители заставляли жительницу Таганрога ухаживать за больными детьми, которые уже были у семьи. При этом у девушки не было времени даже на школу. При этом, немного повзрослев, она сама родила ребенка, который скончался при загадочных обстоятельствах. Гордон заявила отправила собранные ей документы по этому случаю в следственный комитет.

ФК «Ростов» встретился с «Сочи» на домашней арене. Встреча оказалась непростой для обеих команд: были и желтые карточки, и травмы. Под конец матча ростовчане играли в численном преимуществе. Ни одна из команд так и не забила, счет составил 0:0.

Жители Каменки пожаловались на стаи бродячих собак. По словам очевидцев, псы буквально оккупировали территорию и пристают к прохожим. Люди опасаются, среди животных найдутся и агрессивные. Десятки жителей опубликовали обращения на сайте сервиса «Благоустройство города».

В Ростовской области сохраняется непогода. В предпраздничный день ожидается штормовой ветер, морозы и гололед. В донской Госавтоинспекции попросили водителей быть внимательнее на дорогах.

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