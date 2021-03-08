Погода в Ростове-на-Дону на 8 марта 2021: дожди ожидаются в праздничный день

В Ростове ожидаются сильный ветер и дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 8 марта 2021: публикуем прогноз. Синоптики ростовского гидрометцентра ожидают, что праздничный день окажется пасмурным и ветренным.

Ночью температура воздуха в донской столице составит минус два — минус четыре градуса. Днем потеплеет до плюс трех — плюс пяти. В течение дня пройдет небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер будет сильным — до 7 — 12 метров секунду. Возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области пройдут небольшие и умеренные дожди и мокрый снег. Дороги также покроются льдом. Температура воздуха днем составит минус один — минус шесть градусов, при прояснениях — минус 13. Днем — плюс один — плюс шесть градусов. Скорость ветра, как и в Ростове-на-Дону, — 7 — 12 метров в секунду.