Брови домиком и взгляд-рентген: как наметанный женский глаз помогает полицейским находить преступников

Женская и мужская память на лица сильно отличаются, считает эксперт-криминалист Вера Волохова. ФОТО: Татьяна Лысенко.

В полиции нет недостатка в примерах того, что женщины делают сложную, и, как считается, мужскую работу, лучше мужчин. Женщины внимательны к деталям, обладают удивительной интуицией, способны успокоить и привести в чувство нервничающего потерпевшего или задержанного буяна. Майор полиции Вера Волохова, опытный криминалист, рассказала «КП – Ростов» о тонкостях восстановления портретов преступников, о наметанном глазе полицейского и о том, чем мужская память на лица отличается от женской.

С начальником экспертно-криминалистического отделения на территории отдела полиции №7 (Пролетарский район) ростовского УМВД Верой Волоховой корреспондент «КП» встретилась на ее рабочем месте. Совместно со специалистом удалось быстро «нарисовать» точный портрет грабителя. Хотя быстро – не значит без усилий. Корреспонденту пришлось включить воображение и память по-максиму.

СДЕЛАТЬ ЛИЦО

- Лицо у него круглое, слегка обрюзгшее. Ну, такой мужчина лет 50, который увлекается пивом. Подбородок с ямочкой. Глаза? Пожалуй, светлые, водянистые.

Я изо всех сил стараюсь как можно точнее описать внешность нападавшего. Лицо злоумышленника так и стоит перед моим мысленным взором. Но вот правильно объяснить специалисту, какие у него брови, почему-то не сразу получается. Эмоционально выходит, а нужно больше внимания уделить деталям. Наконец, объясняю: белесые, «домиком».

Майор Волохова делает пару щелчков «мышкой». И, глядя на результат на мониторе компьютера, я восклицаю: «Точно!». Попутно узнаю, что вариантов подобного типа бровей в базе шаблонов этой программы для составления фоторобота – более сотни! А подбородков – 350 различных вариантов.

Каким-то чудом эксперту удается из этой сотни выбрать именно те, какие я и имела в виду. Вот что значит опыт!

С формой глаз и носа «мучаемся» чуть дольше. Когда не могу подобрать точных слов (что впервые в моей журналистской практике!) начинаю жестикулировать, пытаюсь показать на себе, и, как говорится, на пальцах… Оказывается, так делают многие потерпевшие или свидетели, пытаясь как можно точнее описать внешность преступника при составлении фоторобота.

Чтобы создать фоторобот нужны знания, опыт и... интуиция. ФОТО: Татьяна Лысенко

- Все верно. Женщины обычно более эмоциональны. Мужчины же - прагматики - и дают описание, уделяя внимание не эмоциям, а деталям, - объясняет эксперт-криминалист.

Можете провести у себя в офисе такой эксперимент: попросите дать описание шкафа мужчину и женщину. Дама обязательно отметит модный он или в стиле «ретро», красивый, чистый или грязный, отметит его цвет. Мужчина же начнет с размеров шкафа…

"НЕ ПОМНЮ!"

- В описании внешности преступника все очень субъективно. Одного и того же человека несколько людей могут описать каждый по-своему. Если только у него нет каких-нибудь ярко выраженных особых примет. Так бывает, когда свидетелей или потерпевших несколько. С каждым тогда составляем субъективный портрет подозреваемого. Потом анализируем каждый из них, чтобы вычленить общее и затем составить усовершенствованный фоторобот. Очень важно, еще перед составлением фоторобота установить доверительный психологический контакт с человеком. Настроиться на его волну. Чтобы он имел возможность успокоиться, вспомнить все и сосредоточиться на деталях, - объясняет майор Волохова.

Обычно приходится иметь дело с потерпевшими или очевидцами, находящимися в сильнейшем душевном волнении. И, видевший преступника буквально лицом к лицу человек, на простой вопрос о том, какой у того был нос или глаза, от волнения вдруг выдает: «Не помню!».

Нужно успокоить его, расположить. Задать простые наводящие вопросы. И обязательно похвалить!

- Составление субъективного портрета всегда начинается от общего – к частному. Сначала выясняем, рост, примерный вес, особенности фигуры, возраст. Потом переходим к деталям, рассказала эксперт.

ГЛЯНУЛА И – «СФОТОГРАФИРОВАЛА»!

Очень многое зависит от профессии того, кто вместе с криминалистом составляет фоторобот преступника.

Просто находка, если такой человек - гример, визажист, художник, представитель любой специальности из индустрии красоты. Такие люди профессионально смотрят на лица, даже если находятся не на работе. И дают точное описание пропорций, разреза глаз, формы носа и подбородка.

Прекрасно, если дает описание внешности врач, допустим ЛОР, или стоматолог. Тогда у эксперта-криминалиста наверняка будут такие данные, как прикус, особенности строения зубов, форма носа и ушей злоумышленника. А вот кондуктор обязательно обратит внимание на руки человека и запомнит какие-то детали..

- Совсем недавно в моей практике был случай, когда продавец обычного продуктового магазина дала очень быстрое и почти стопроцентное описание внешности предполагаемого преступника. Настолько, что составленный с ее слов фоторобот точно совпал с фотографией, хранящейся в базе данных криминалистических учетов людей, когда-либо попадавших в поле зрения правоохранительных органов.

Тогда в конце лета в отдаленном уголке парка Революции был обнаружен окровавленный труп мужчины. И рядом разбитая бутылка из-под водки. Полицейские обошли ближайшие магазины и опросили продавцов. Одна из продавщиц рассказала, что накануне потерпевший вместе с другим мужчиной купил у нее эту бутылку. Ее описание этого спутника плюс работа опытного эксперта Волоховой, составившей фоторобот, стало попаданием в «десяточку»! Подозреваемый был задержан, дал показания.

ПОМОЩЬ БАБУШЕК

- Наверное, вашими самыми большими помощниками можно назвать и бабушек, сидящих на лавочках возле подъездов? Обычно они все примечают, до малейших деталей?

- Бывает и такое. Причем, не только во время составления фоторобота. Но и при поквартирном обходе оперативников, они порой дают очень ценную информацию, - говорит эксперт-криминалист.

Информация от пенсионерок относительно их соседей бывает очень ценна. Но вот что касается составления фоторобота, то здесь свои особенности. Сказывается и возраст, и проблемы со зрением. Да и в ходе такого общения эксперты стараются быть максимально деликатны и бережны с людьми старшего поколения, чтобы те, не дай бог, не разволновались, и не подскочило у них давление.

А еще очень ценные описания внешности дают наши школьные учителя. И тут - все логично! Ведь многие из них всех своих учеников прекрасно помнят в лицо даже спустя многие годы.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

- Существует ли профессиональная деформация у экспертов-криминалистов? К примеру, как вы смотрите на людей, находясь не при исполнении, а на отдыхе?

- Да, отмечаю отдельные детали во внешности. Понимаю, к примеру, что это за человек, какого рода деятельностью занимается. Точно так же среди большой группы людей сразу же увижу человека, судимого, с криминальными наклонностями. Нет, дело здесь не только в татуировках. Определю по его взгляду. Точно так же как такого рода люди могут сразу заметить среди других сотрудника правоохранительных органов, даже если он в гражданском.

Криминалисту хватает нескольких слов собеседника, чтобы угадать форму лица. ФОТО: Татьяна Лысенко

- Сегодня в городе работают множество камер видеонаблюдения. Их записи и стоп-кадры часто помогают оперативникам в поиске преступников. Остается ли в связи с этим по-прежнему актуально составление фоторобота?

- Камеры, безусловно – в помощь. Но фоторобот своей актуальности не потерял. Видеозаписи могут показать направление, куда удалились преступники, по ним проще отследить их путь. Тогда как фоторобот помогает определить специфические детали их внешности.

- Изменилось ли что-то принципиально за два последних десятилетия в вашей работе?

- Конечно. И методики и компьютерные программы постоянно совершенствуются. И шагнули далеко по сравнению с теми, что были десять-двадцать лет назад. В основном фоторобот черно-белый, каким мы его и привыкли видеть раньше. Но, если есть такая необходимость, то существуют программы для цветного варианта. Хотя в этом деле, по-прежнему, главным остается человек! – уверена Вера Волохова.

Фоторобот «моего» преступника по руководством майора Волоховой был составлен с максимальной точностью. Учли все: и специфическую форму носа, и изгиб губ, и носогубные складки, и прическу. Однако, небольшого шрама, как у него над верхней губой, в картотеке не оказалось. Шрамы – они из разряда особых примет. По моему описанию его просто дорисовали от руки – карандашом.

ИЗ МАСТЕРОВ СПОРТА В МАСТЕРА КРИМИНАЛИСТИКИ

С майором Волоховой мы продолжаем составлять фоторобот «моего» преступника. И каждый раз я удивляюсь тому, как внимательно она меня слушает и как точно передает на экране с помощью шаблонов то, что я пытаюсь описать словами. Хотя, что здесь удивительного. Ведь в профессии моя собеседница уже почти 20 лет. И пришла в нее по зову сердца.

- У нас в семье через поколение – обязательно кто-то носит погоны. Правда, в полиции никто до меня не служил. Были военные. У нас в роду есть традиции: принято обязательно заниматься спортом и служить государству. А мое знакомство с профессией началось еще в школе. Однажды я пришла на работу к маме, которая в то время работала общественным помощником участкового уполномоченного милиции в Пролетарском районе. И на меня большое впечатление произвела сама атмосфера отделения и общение с участковым. Человеком, тоже искренне преданным своей профессии. Второй человек, который раскрыл для меня именно такое направление, как криминалистика, был наш преподаватель в техникуме на факультете «правоохранительная деятельность» – Евгений Вячеславович Решетов. Как я потом узнала – он сам сотрудник экспертно-кримналистического центра,- вспоминает Вера Волохова.

Во время учебной практики Веру направили в отдел уголовного розыска ОВД Пролетарского района. Она попала в группу оперативников, работавших над раскрытием тяжких преступлений. Возглавлял ее тогда известный ростовский оперативник Андрей Вячеславович Пашков.

И это был поистине бесценный опыт практической работы! Заканчивались «лихие 90-е», начинались «нулевые». На сломе эпох определенные изменения происходили и в криминальном мире. Осмотры мест убийств и разбоев, составления фототаблиц, дорожек следов, дактилоскопических карт, фотороботов. Все это была работа, в которой каждая деталь, любая песчинка могут сыграть решающую роль. И очень многое зависит от профессионализма эксперта-криминалиста. Наставником молодой сотрудницы непосредственно в криминалистике была одна из лучших специалистов в Ростове - Ия Валерьевна Чухряева – начальник экспертно-криминалистического отдела Первомайского ОВД.

- Я поняла тогда, какое направление хочу выбрать. Да, в юности, конечно же, смотрела знаменитый советский детективный сериал «Следствие ведут знатоки». И эксперт-криминалист Зинаида Кибрит мне в нем очень нравилась. А на практике все оказалось гораздо интересней и динамичней. Так получалось, что обсуждение всех деталей мы с опергруппой начинали не в кабинете за столом, как в кино, а еще в машине, возвращаясь в райотдел с осмотра места преступления, - рассказывает майор Волохова.

Составленные с ее помощью фотороботы практически всегда «попадали прямо в цель». Они были настолько точными, что как-то по такому фотороботу, распространенному в ориентировках, преступника узнали прямо в толпе на улице и задержали.

Вера Волохова – мастер спорта по художественной гимнастике. И участник боевых действий. В 2015 году в Дагестане она в составе откомандированной туда группы сотрудников МВД принимала участие в контртеррористической операции. Благодаря ее профессионализму был обнаружен хитро спрятанный тайник с оружием в иномарке, следовавшей в один из отдаленных районов республики.

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