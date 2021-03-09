Новости Ростова-на-Дону на 9 марта 2021: пять домов снесут возле моста на Малиновского, депутат пожаловался на жестокое избиение

На мосту Малиновского продолжаются ремонтные работы. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Новости Ростова-на-Дону на 9 марта 2021: что случилось за минувшие сутки. «Комсомольская правда-Ростов» собрала главные события донской столицы и Ростовской области.

Власти собираются снести пять домов, расположенных возле моста на улице Малиновского. Как пояснили в администрации, это нужно, чтобы продолжить реконструкцию путепровода. Так, в первую очередь снесут нежилое здание на переулке Старательном площадью 125 квадратных метров. После этого будет разобран жилой дом в садоводческом товариществе «Малинка». Будут ликвидированы также два нежилых здания площадью 200 и 300 квадратных метров. В список для сноса попала и операторская будка на 85 квадратов на улице Малиновского.

На трассе «Южный подъезд» под Новочеркасском произошло массовое ДТП. Водитель ДАФ, перестраиваясь, врезался в попутный «КИА». От удара легковушка выехала на встречку и столкнулась с еще одной иномаркой «КИА». В результате пострадали водитель и пассажирка «КИА», которая двигалась во встречному направлении. Людей доставили в больницу.

Депутат Азовской гордумы Владимир Юров заявил, что неизвестные избили его прямо на улице. По его словам, его подрезал белый «Мерседес», когда он ехал по своим делам. Из машины вышли несколько человек и открыли дверь его автомобиля. После этого один из них ударил его ногой по носу. По словам Юрова, после этого он нажал на газ и уехал. Позже врачи диагностировали у него перелом.

Депутат Заксобралия Арутюн Сурмалян предложил привлечь несколько компаний для застройки территории старого аэропорта. Таким образом, по его словам, можно ускорить реализацию проекта. При этом он считает, что в инфраструктуру проекта нужно вложить еще несколько миллиардов.

Ростовчане поздравили женщин с Международным женским днем. Так, на улице Пушкинской мужчины в костюмах рыцарей раздавали девушкам цветы. А художница Анастасия Бегмо в честь праздника нарисовала портреты женщин с разных континентов.

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