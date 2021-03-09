Погода в Ростове-на-Дону на 9 марта 2021: снегопад и морозы надвигаются на город

Снег может налипать на проводах и деревьях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 9 марта 2021: публикуем прогноз. По данным ростовского гидрометцентра, в донской столице снова ожидается снегопад.

Дождь и мокрый снег пройдут ночью и утром. Снег может налипать на проводах и деревьях. Температура ночью составит ноль — минус два градуса. Днем столбик термометра поднимется до плюс одного — плюс трех градусов. Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду. Ночью возможны порывы до 15 — 17 метров в секунду.

По Ростовской области также ожидаются дождь, снег и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется гололед. Температура воздуха ночью — минус четыре — плюс один градус, при прояснениях — до минус девяти. Днем — минус два — плюс три градуса.