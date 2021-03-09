Нездоровый цвет фасада: в Ростове никак не решат, как нужно красить дома в историческом центре

В историческом центре Ростова с 2000-х стали встречаться неожиданные цвета зданий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская гордума на днях пыталась принять документ, обязывающий строителей и владельцев зданий соблюдать минимальные архитектурные приличия – окрашивать фасады в историческом центре в единый набор цветов. Документ «завернула» прокуратура. После доработки он, скорее всего, вступит в силу. Однако копившиеся годами проблемы это не решит. Эксперты считают, что строители и арендаторы продолжат превращать Ростов в цветовой балаган. И будет ли у Ростова свое собственное – органичное – лицо сейчас зависит, в том числе, от настойчивости мэрии.

- В Ростове почти не осталось мест, где ничто не режет глаз. Город превратился в курятник, раскрашенный пьяным одноглазым маляром. И это началось лет 15 назад. Возле классического здания цирка, между сталинками «воткнули» оранжевый «зуб» торгового центра в стиле «хай-тек». Московским владельцам дореволюционного здания «Масло-сыра» на Садовой позволили выкрасить его в веселенький голубенький. Владелец давно обанкротился, а уродливый цвет в самом центре – остался, – посетовал в беседе с «КП» подписчик одного из архитектурных городских пабликов Сергей Макаров.

И таких примеров в Ростове – сотни. Когда в начале 2000-х во втором ряду зданий на Садовой возвели «апельсиновую» высотку, ее ядовитый цвет злые языки объясняли тем, что это любимый оттенок владевшей зданием предпринимательницы. Ситуацию сейчас усугубляет то, что арендаторы исторических зданий по своему вкусу переделывают части фасадов – сменилось кафе, сменился фасад. И это вызывает недовольство и рядовых горожан, и специалистов. Чего стоит хотя бы постоянное «полоскание» Ростова в блоге популярного урбаниста Варламова.

В ОДИН ЦВЕТ?

В мэрии, похоже, решили сделать первый шаг, чтобы не позволять уродовать лицо южного города. Муниципальные архитекторы создали проект решения, которое обязывало бы строителей и владельцев придерживаться единой цветовой гаммы. В проекте документа поясняется, что Ростов разделяется на четыре цветовых зоны. В первой зоне – совпадающей с историческим центром – строители обязаны красить фасады в четко обозначенные законодателем цвета. Во второй зоне – это тоже центральные районы – требования менее жесткие, но цвета должны быть из предложенной мэрией палитры. На периферийных участках здания можно окрашивать без оглядки не обязательную гамму. От требований законодатель планирует освободить школы, больницы и некоторые другие госучреждения.

Кроме того, местный закон предполагает, что арендаторам в историческом центре запретят использовать для оформления фасадов сайдинг и металлопрофиль, не совпадающие по стилю с окружающей здание архитектурой.

На недавнем заседании гордумы стало известно, что вопросы к документу возникли у прокуратуры. Его отправили на доработку. По информации «КП – Ростов», прокуроры нашли в решении детали, нарушающие федеральные законы.

ХОРОШО, НО МАЛО

- Хорошо, что проект решения существует. Хотя пока требование к цветам фасадов станет реальностью, в Ростове могут построить и перестроить несколько зданий, которые будут вызывать нарекания, – считает руководитель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории Александр Кожин.

Документ с новыми цветовыми требованиями городские депутаты рано или поздно примут. Однако только лишь один этот шаг властей вряд ли способен привести к нужным изменениям, предполагают эксперты.

- Это правильный документ, однако недостаточно строгий. Набор цветов, которые предлагает использовать мэрия – слишком широкий. Рядом с бардовым домом нельзя будет поставить синий. А вот розовый фасад рядом с бардовым – можно. И с таким разбросом мы не увидим настоящее, характерное лицо Ростова, – убежден Меружан Арутюнян, координатор общественного объединения «МойФасад».

Впрочем, общественники считают: если мэрия сделала первый шаг, нужно продолжать движение – исправлять копившиеся годами проблемы.

– В мэрии говорят, что не станут жестко ограничивать цвета фасадов. Формально это нарушает права владельцев – в том числе, малого бизнеса. А на это болезненно реагируют прокуратура и ФАС. Однако есть ведь и другие варианты: убеждать собственников и строителей. Зачастую тот же предприниматель, если его заранее информировать, будет не против поменять цвет или отказаться от белого сайдинга во время ремонта. И многие владельцы магазинов и кафе не знают, что мэрия может предоставить рекомендации, проконсультировать, – пояснил Меружан Арутюнян.

Общественники указывают на соседний Краснодар как на удачный пример действий городских властей. В кубанской столице уже создан официальный архитектурный дизайн-код – набор правил для покраски и отделки фасадов, установки вывесок и козырьков.

– Владельцы зданий и арендаторы имеют готовые и понятные инструкции. И они точно знают, как без лишних затрат сделать так, чтобы фасад и вывески были гармоничными и радовали глаз, – поделились мнением в объединении «МойФасад».

Источник, знакомый с ситуацией в ростовской горадминистрации, пояснил, что сроки согласования документа с надзорными структурами предсказать пока невозможно. По этой причине местный закон о фасадах, не исключено, вновь попадет на рассмотрение депутатов не раньше осени.

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