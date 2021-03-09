Происшествия в Ростове-на-Дону за неделю 2—9 марта 2021: женщина упала с Ворошиловского моста, грабители напали на супружескую пару и нападение на депутата

За неделю в Ростове-на-Дону случилось сразу несколько происшествий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Происшествия в Ростове-на-Дону за неделю: что случилось со 2 по 9 марта. «Комсомольская правда-Ростов» собрала самые громкие инциденты и ЧП, произошедшие в донской столице и Ростовской области.

2 марта выяснилось, что в хуторе Мирный два преступника напали на дом супружеской пары. Злоумышленники связали 59-летнего мужчину и 57-летнюю женщину ремнем и шнуром. Они потребовали от владельцев отдать им все ценное. Однако ни крупной суммы денег, ни драгоценностей, ни дорогой техники в доме не было. Грабители забрали два мобильных телефона и скрылись.

В центре Ростова пьяная ссора между приятелями обернулась убийством. Конфликт вспыхнул, когда мужчины употребляли спиртное в сарае возле дома на улице Красноармейской. Один из них несколько раз ударил оппонента кулаком по лицу. В итоге пострадавшего с черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Несмотря на медпомощь, он скончался.

7 марта депутата Азовской гордумы Владимира Юрова избили прямо на улице. По словам пострадавшего, он ехал на автомобиле, когда его подрезал белый «Мерседес». Несколько человек вышли из иномарки и открыли дверь машины народного избранника. После этого один из злоумышленников ударил депутата ногой в нос. Юров надавил на газ и уехал. После нападения он обратился в больницу — ему диагностировали перелом носа.

8 марта женщина упала с Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону. К сожалению, оперативно помочь ей никто не смог. Когда спасатели прибыли на место и достали ростовчанку, она уже не подавала признаков жизни. Источник в правоохранительных органах сообщил, что сейчас устанавливаются личность погибшей и обстоятельства ее смерти.

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