В холода согревают собаки: в Ростовской области женщина-маугли 17 лет живет без электричества

Собаки стали для одинокой пенсионерки единственными друзьями Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Гукове (Ростовская область) 69-летняя женщина живет в нечеловеческих условиях. Вот уже как 17 лет в доме, который с трудом можно так назвать, нет света, газа, отопления. Да и мебель тоже отсутствует. О телефоне пенсионерка даже и не помышляет. А свою пенсию она тратит на содержание нескольких десятков живущих с ней собак.

Причем, гуковчанка Валентина Мирошниченко находится в здравом уме, спиртным не злоупотребляет. О том, как женщина выживает без всех благ цивилизации, «Комсомольской правде – Ростов» рассказали волонтеры.

Женщина тратит всю пенсию на животных. Фото: скриншот с видео Ильи Нурутдинова

40 СОБАК В ОДНОМ ДВОРЕ

- Мне поступил сигнал из Гукова о том, что местная бабушка живет с неимоверным количеством собак. Многие из них беременны и истощены, - рассказал «Комсомолке» председатель правления ростовской региональной общественной организации «Феникс», руководитель приюта «Новоотлов – Дядя Феникс» Илья Нурутдинов. Но по приезду на место активисты выяснили, что помощь нужна не только животным, но и их хозяйке.

По словам Ильи, во дворе, отгороженном от улицы старыми железными воротами, обитает 40 собак. И все они очень худые. Дело вовсе не в том, что хозяйка - Валентина Мирошниченко - морит их голодом специально. Просто ее скудной пенсии – 13 тысяч рублей, едва хватает на пропитание для такой огромной стаи.

При этом, утверждает волонтер, бабушка не собирает по улицам бездомных животных. Такое количество собак – естественная популяция.

Волонтеры насчитали во дворе гуковчанки 40 собак: Фото: скриншот с видео Ильи Нурутдинова

ОТРЕЗАНА ОТ КОММУНАЛЬНЫХ БЛАГ

Но стая полуголодных собак – еще не все беды дончанки. Вот уже 17 лет она живет без электричества. Единственный источник света для пенсионерки в вечернее время – плошка с маслом, в котором плавает фитиль.

Она называет этот примитивный светильник «коганцом». В доме, больше похожем на сарай, очень старая ветхая мебель. Вместо кровати – ворох тряпок.

- Отопления нет, а морозы у нас бывают крепкие, поэтому зимой женщина спит вместе с собаками. Они ее согревают, - продолжает Илья.

Холодильника в доме тоже нет, поэтому питается гуковчанка всухомятку. Ее рацион - печенье, сосиски, булки.

- Ем стоя, а то собаки прыгают и норовят выхватить из рук продукты,- поделилась она подробностями быта с волонтерами.

А воду женщина берет из колонки во дворе.

ПОСИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Конечно, волонтеры, увидев нужду одинокой пенсионерки, привезли корм ее животным, а также продукты хозяйке.

Волонтеры готовы и дальше оказывать помощь . Но, к сожалению, только своими силами они не справятся. Нужна поддержка муниципалитета.

К слову, местная администрация знает о Валентине. Как рассказали «Комсомолке» в мэрии, еще в 2018 году на женщину жаловались соседи. Поводом для обращения стало большое количество животных. На тот момент с женщиной провели профилактическую беседу, часть животных стерилизовали.

С тех пор жалоб не поступало, а сама Валентина о помощи не просила. Сейчас же в администрацию с просьбой о помощи обратились волонтеры. Администрация пошла на встречу. Валентине помогли получить вне очереди паспорт, так как старый был утерян. А еще пенсионерке привезли продукты, вызвали врачей.

- Проходить полное обследование в больнице она отказалась. Ее осмотрели на месте. Медики пришли к выводу, что состояние здоровья женщины соответствует возрасту. Также ей было предложено переехать в приют для пожилых людей, но она не захотела, - прокомментировали в гуковской мэрии.

Волонтеры подарили женщине газовую плиту. Правда, они не уверены, что пенсионерка будет ею пользоваться. В дальнейшем волонтеры намерены навещать гуковчанку и следить по мере возможности за состоянием животных.

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