Жесткое задержание зампрокурора Таганрога сняли на видео

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СИЗО на два месяца отправили заместителя прокурора Таганрога. Как рассказали в региональном следкоме, поводом для возбуждения уголовного дела и последующего задержания стало подозрение во взяточничестве.

По версии следствия, 6 марта этого года сотрудник прокуратуры полу-чил через посредника в 100 тысяч рублей. В обмен мужчина обещал не привлекать предпринимателя к ответственности за нарушения, которые обнаружили во время проверки.

Сотрудники ФСБ сработали по «классической» схеме. Задержали нечистого на руку прокурора прямо во время передачи ему денег. Купюры принес посредник.

Чуть позже силовики обнародовали и видео это операции.

На кадрах видно, как оперативные работники вытаскиваю мужчину из ино-марки, сковывают руки наручниками, после чего сажают в микроавтобус и увозят.

В следкоме сообщили, что в отношении подозреваемого прокурора возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». А на того, кто передавал купюры, завели дело по статье «Посредничество во взяточничестве».

Если суд признает вину прокурора, он может сесть в тюрьму на восемь лет. А статья «Посредничество во взятке» предусматривает до семи лет тюрьмы.

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