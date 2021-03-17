Слабый пол, но сильно бьет: на Дону возрождают женский футбол

Болельщики на первом матче женской команды "Ростов". Фото: ЖФК "Ростов"

ФК "Ростов" объявил о создании женской команды. Клуб уже опубликовал имена девушек, которые будут защищать цвета команды. К сожалению, пока нет их общей фотографии, но пресс-служба обещает, что вскоре это исправит.

ТРЕНИРУЮТСЯ В НОВОШАХТИНСКЕ

О том, что у "Ростова" появится еще и женская команда начали говорить в прошлом году. Руководство обещало организовать все, чтобы и девушки защищали цвета клуба в высшем дивизионе. Первая домашняя встреча прошла на стадионе "Труд" против чемпионов прошлого года - "ЦСКА". Ко всеобщему удивлению игра закончилась ничейным результатом со счетом 0:0.

Как отметили в пресс-службе "Ростова", команда базируется и тренируется в Новошахтинске. Главным тренером команды назначена Наталья Карасева, которая в конце прошлого века выступала в составе женской национальной сборной. В 1999 году на чемпионате мира она отметилась забитым голом в ворота команды из Японии.

ЧЕМПИОНЫ

Важно сказать, что Ростовская область никогда не могла похвастаться выдающимися достижениями в женском футболе. В донской столице уже существовала женская команда "СКА", которая распалась в 2008 году по причине отсутствия должного финансирования. Только ей удалось однажды занять третье место в Чемпионате страны.

А вот первой женской футбольной командой в Ростовской области была "Нива" из поселка Персиановского. Она появилась в 1998 году. В состав входили любители – девочки, которые учились в Донском Государственном аграрном университете. Через два года клуб сменил название на "Дон-Текс" и перешел в Высший дивизион, то есть получил право участвовать в супер-лиге. В тот же год умирает основатель команды Дмитрий Морозов. Без него команда просуществовала еще несколько лет и вскоре распалась.

Сейчас же у нас в области есть ряд любительских и профессиональных команд, но никто из них в Высшей Лиге не выступает. В итоге, "Ростов" стал первым клубом за много лет, кто решил возродить на Дону женской футбол.

Девушки приехали на матч в специальной форме. Фото: ЖФК "Ростов"

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